У місті на Волині та прилеглих селах тимчасово не буде газу: де і коли
Сьогодні, 15:44
У частині населених пунктів Володимирського району та на окремих вулицях міста Володимир 20 і 21 травня тимчасово не буде газопостачання.
Це пов'язано із ремонтними роботами у селищі Іваничі, розповіли Суспільному 19 травня в пресцентрі Волинської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України".
20 травня з 8:00 до 17:00 не буде газу у двох селах та на одній вулиці:
село Древені;
село Лугове;
селище Іваничі на вулиці Заводська.
21 травня газопостачання припинять з 9:00 до 17:00. Йдеться про п'ять вулиць міста Володимир:
вул. Луцька № 62, (хлібзавод);
вул. Луцька № 124, № 166, № 168;
вул. Привокзальна № 66, № 68, № 72;
вул. Князя Олега № 49А;
вул. Драгоманова, 4, № 4А (6 - 7 під’їзди), № 10А, № 19А, № 17;
вул. Устилузька, № 27.
Волинян просять перекривати крану перед газовими приладами при виході з помешкання та дотримуватися правил безпеки при використанні газу в побуті.
В пресцентрі додали, що для швидкого відновлення газопостачання і технічної експлуатації газових систем жителів сіл також просять забезпечити доступ до газопроводів і приладів для огляду, підготувати акти перевірки димових і вентканалів.
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Це пов'язано із ремонтними роботами у селищі Іваничі, розповіли Суспільному 19 травня в пресцентрі Волинської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України".
20 травня з 8:00 до 17:00 не буде газу у двох селах та на одній вулиці:
село Древені;
село Лугове;
селище Іваничі на вулиці Заводська.
21 травня газопостачання припинять з 9:00 до 17:00. Йдеться про п'ять вулиць міста Володимир:
вул. Луцька № 62, (хлібзавод);
вул. Луцька № 124, № 166, № 168;
вул. Привокзальна № 66, № 68, № 72;
вул. Князя Олега № 49А;
вул. Драгоманова, 4, № 4А (6 - 7 під’їзди), № 10А, № 19А, № 17;
вул. Устилузька, № 27.
Волинян просять перекривати крану перед газовими приладами при виході з помешкання та дотримуватися правил безпеки при використанні газу в побуті.
В пресцентрі додали, що для швидкого відновлення газопостачання і технічної експлуатації газових систем жителів сіл також просять забезпечити доступ до газопроводів і приладів для огляду, підготувати акти перевірки димових і вентканалів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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