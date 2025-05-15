Які лікарі мають право створити е-направлення, і як воно працює — пояснюють у МОЗ





Договір з НСЗУ не є обов'язковою умовою для призначення необхідних медпослуг, пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я, пише



Наразі в Україні створено 745,6 млн е-направлень.



Е-направлення створюється в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) за рішенням лікаря після відповідного медичного огляду. Така можливість є у всіх лікарів. Навіть лікар приватної лікарні, якій ви надаєте перевагу, може видати вам е-направлення. Отримати е-направлення можуть і пацієнти без декларації із сімейним лікарем.



У відомстві нагадують, що є визначений перелік лікарів, до яких можна звернутися за медичною послугою без е-направлення, зокрема — гінеколог, психіатр, стоматолог, нарколог та фтизіатр. Також е-направлення не потрібне, якщо ви звертаєтесь до лікарні в ургентному стані самостійно.



Пацієнт з е-направленням за власним бажанням обирає медзаклад та відповідного фахівця, у якого планує отримати медичну послугу. Завдяки Програмі медичних гарантій низка медичних послуг є безоплатними для українців і фінансово покривається державою в особі Національної служби здоров'я України (НСЗУ).



Щоб скористатися медпослугою безоплатно, важливо обрати медзаклад, який має договір з НСЗУ за конкретним пакетом послуг. Перевірити таку інформацію можна на відповідному дашборді або зателефонувавши до безкоштовної інформаційно-довідкової служби НСЗУ за номером 16-77.



Якщо пацієнт за власним вибором хоче звернутися у медзаклади, які не мають договору з НСЗУ і надають певні медпослуги платно, то може туди звернутися без е-направлення.



Коли лікар створює е-направлення, пацієнту на viber чи телефон надходить повідомлення з 16-значним номером у форматі “Ваше направлення: 6495-7332-1362-2361”.



Іноді лікарі призначають е-направлення за єдиним груповим номером, коли за одним і тим же номером поєднується кілька послуг, наприклад, отримання консультації, проведення УЗД-дослідження та аналізу на гормони.



Щоб скористатися медпослугою, пацієнту достатньо надати цей номер лікарю чи працівнику реєстратури під час запису на послугу. За цим номером таке направлення буде знайдено в ЕСОЗ, а лікар/працівник рецепції має підтвердити можливість надання послуги.



Нагадаємо, що термін дії е-направлення – 1 рік з дня створення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Це може бути комунальний державний чи приватний заклад.Договір з НСЗУ не є обов'язковою умовою для призначення необхідних медпослуг, пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я, пише LB.ua Наразі в Україні створено 745,6 млн е-направлень.Е-направлення створюється в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) за рішенням лікаря після відповідного медичного огляду. Така можливість є у всіх лікарів. Навіть лікар приватної лікарні, якій ви надаєте перевагу, може видати вам е-направлення. Отримати е-направлення можуть і пацієнти без декларації із сімейним лікарем.У відомстві нагадують, що є визначений перелік лікарів, до яких можна звернутися за медичною послугою без е-направлення, зокрема — гінеколог, психіатр, стоматолог, нарколог та фтизіатр. Також е-направлення не потрібне, якщо ви звертаєтесь до лікарні в ургентному стані самостійно.Пацієнт з е-направленням за власним бажанням обирає медзаклад та відповідного фахівця, у якого планує отримати медичну послугу. Завдяки Програмі медичних гарантій низка медичних послуг є безоплатними для українців і фінансово покривається державою в особі Національної служби здоров'я України (НСЗУ).Щоб скористатися медпослугою безоплатно, важливо обрати медзаклад, який має договір з НСЗУ за конкретним пакетом послуг. Перевірити таку інформацію можна на відповідному дашборді або зателефонувавши до безкоштовної інформаційно-довідкової служби НСЗУ за номером 16-77.Якщо пацієнт за власним вибором хоче звернутися у медзаклади, які не мають договору з НСЗУ і надають певні медпослуги платно, то може туди звернутися без е-направлення.Коли лікар створює е-направлення, пацієнту на viber чи телефон надходить повідомлення з 16-значним номером у форматі “Ваше направлення: 6495-7332-1362-2361”.Іноді лікарі призначають е-направлення за єдиним груповим номером, коли за одним і тим же номером поєднується кілька послуг, наприклад, отримання консультації, проведення УЗД-дослідження та аналізу на гормони.Щоб скористатися медпослугою, пацієнту достатньо надати цей номер лікарю чи працівнику реєстратури під час запису на послугу. За цим номером таке направлення буде знайдено в ЕСОЗ, а лікар/працівник рецепції має підтвердити можливість надання послуги.Нагадаємо, що термін дії е-направлення – 1 рік з дня створення.

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