Які лікарі мають право створити е-направлення, і як воно працює — пояснюють у МОЗ

Які лікарі мають право створити е-направлення, і як воно працює — пояснюють у МОЗ
Це може бути комунальний державний чи приватний заклад.

Договір з НСЗУ не є обов'язковою умовою для призначення необхідних медпослуг, пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я, пише LB.ua.

Наразі в Україні створено 745,6 млн е-направлень.

Е-направлення створюється в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) за рішенням лікаря після відповідного медичного огляду. Така можливість є у всіх лікарів. Навіть лікар приватної лікарні, якій ви надаєте перевагу, може видати вам е-направлення. Отримати е-направлення можуть і пацієнти без декларації із сімейним лікарем.

У відомстві нагадують, що є визначений перелік лікарів, до яких можна звернутися за медичною послугою без е-направлення, зокрема — гінеколог, психіатр, стоматолог, нарколог та фтизіатр. Також е-направлення не потрібне, якщо ви звертаєтесь до лікарні в ургентному стані самостійно.

Пацієнт з е-направленням за власним бажанням обирає медзаклад та відповідного фахівця, у якого планує отримати медичну послугу. Завдяки Програмі медичних гарантій низка медичних послуг є безоплатними для українців і фінансово покривається державою в особі Національної служби здоров'я України (НСЗУ).

Щоб скористатися медпослугою безоплатно, важливо обрати медзаклад, який має договір з НСЗУ за конкретним пакетом послуг. Перевірити таку інформацію можна на відповідному дашборді або зателефонувавши до безкоштовної інформаційно-довідкової служби НСЗУ за номером 16-77.

Якщо пацієнт за власним вибором хоче звернутися у медзаклади, які не мають договору з НСЗУ і надають певні медпослуги платно, то може туди звернутися без е-направлення.

Коли лікар створює е-направлення, пацієнту на viber чи телефон надходить повідомлення з 16-значним номером у форматі “Ваше направлення: 6495-7332-1362-2361”.

Іноді лікарі призначають е-направлення за єдиним груповим номером, коли за одним і тим же номером поєднується кілька послуг, наприклад, отримання консультації, проведення УЗД-дослідження та аналізу на гормони.

Щоб скористатися медпослугою, пацієнту достатньо надати цей номер лікарю чи працівнику реєстратури під час запису на послугу. За цим номером таке направлення буде знайдено в ЕСОЗ, а лікар/працівник рецепції має підтвердити можливість надання послуги.

Нагадаємо, що термін дії е-направлення – 1 рік з дня створення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: лікарі, направлення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Які лікарі мають право створити е-направлення, і як воно працює — пояснюють у МОЗ
Сьогодні, 16:27
36-річний волинянин організував незаконне ввезення авто під виглядом благодійної допомоги для ЗСУ
Сьогодні, 16:00
У місті на Волині та прилеглих селах тимчасово не буде газу: де і коли
Сьогодні, 15:44
У Кремлі назвали час розмови Трампа з путіним
Сьогодні, 15:03
Задушила немовля уві сні: судили багатодітну волинянку
Сьогодні, 14:38
Схожі новини
Медики уперше вилікували немовля завдяки модифікації ДНК Медики уперше вилікували немовля завдяки модифікації ДНК
16 травня, 09:37
Заплановано 19 виїздів: як у квітні на Волині працюватиме мобільна гінекологічна бригада Заплановано 19 виїздів: як у квітні на Волині працюватиме мобільна гінекологічна бригада
01 квітня, 19:08
Короля Великої Британії госпіталізували після лікування раку Короля Великої Британії госпіталізували після лікування раку
28 березня, 11:47
Майже 92% волинян мають укладені декларації з сімейними лікарями: як оновити дані Майже 92% волинян мають укладені декларації з сімейними лікарями: як оновити дані
28 лютого, 23:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Які лікарі мають право створити е-направлення, і як воно працює — пояснюють у МОЗ
Сьогодні, 16:27
 0
36-річний волинянин організував незаконне ввезення авто під виглядом благодійної допомоги для ЗСУ
Сьогодні, 16:00
 0
У місті на Волині та прилеглих селах тимчасово не буде газу: де і коли
Сьогодні, 15:44
 0
5 причин обрати музичну іграшку для малюка
Сьогодні, 15:23
 0
У Кремлі назвали час розмови Трампа з путіним
Сьогодні, 15:03
 0
Медіа
відео
1/8