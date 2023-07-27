Могла впасти з висоти: у Луцьку на мості заспокоювали жінку, яка неадекватно себе поводила

Могла впасти з висоти: у Луцьку на мості заспокоювали жінку, яка неадекватно себе поводила
Сьогодні, близько 12-ї години, у Луцьку патрульні отримали повідомлення про жінку, яка поводилася неадекватно на шляхопроводі проспекту Соборності.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

За словами очевидця, вона вигукувала нецензурні слова, перехилялася через огорожу та могла впасти з висоти.

Патрульні негайно прибули на місце та виявили громадянку, яка не реагувала на зауваження і продовжувала створювати небезпечну ситуацію. З метою запобігання можливим травмам до неї було застосовано кайданки згідно зі ст. 45 Закону України «Про Національну поліцію».

Для надання необхідної допомоги патрульні викликали медиків. Після первинного огляду її ушпиталили.

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Теги: Луцьк, міст, патрульні
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