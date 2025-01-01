Путін зробив нову заяву про припинення вогню після переговорів із Трампом
Сьогодні, 20:37
Російський диктатор Володимир Путін поговорив із президентом США Дональдом Трампом. Вони, зокрема, обговорювали можливе припинення вогню між Україною та РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна.
За словами Путіна, розмова була "дуже змістовною і вельми відвертою", а також "корисною".
Диктатор стверджує, що Трамп висловив свою позицію щодо припинення вогню між Україною і Росією.
"Зі свого боку зазначив також, що і Росія виступає за мирне врегулювання "української кризи". Ми повинні просто визначити найбільш ефективні шляхи руху до миру", - розповів Путін.
Він додав, що Росія нібито готова працювати з Україною над меморандумом "з приводу можливого майбутнього мирного договору, з визначенням низки позицій: принципів врегулювання, термінів можливого укладення мирної угоди, включно з можливим припиненням вогню на певний час".
Глава Кремля уточнив, що такі результати можливі в разі "досягнення відповідних домовленостей".
Перемир'я України та РФ
Нагадаємо, переговори російського диктатора Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа відбуваються після того, як Росія минулого тижня вкотре відмовилася від безумовного припинення вогню з Україною.
Під час переговорів між українською та російською делегаціями в Стамбулі сторони домовилися представити бачення такого перемир'я в письмовому вигляді.
Припинення вогню як мінімум на 30 днів між Україною і РФ було ідеєю США. Україна підтримала його відразу, а Росія висунула фактично нездійсненні умови.
Згідно з чутками у ЗМІ, Росія вимагає, щоб Україна вивела військових із чотирьох областей - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. Тільки тоді Москва піде на перемир'я.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна.
За словами Путіна, розмова була "дуже змістовною і вельми відвертою", а також "корисною".
Диктатор стверджує, що Трамп висловив свою позицію щодо припинення вогню між Україною і Росією.
"Зі свого боку зазначив також, що і Росія виступає за мирне врегулювання "української кризи". Ми повинні просто визначити найбільш ефективні шляхи руху до миру", - розповів Путін.
Він додав, що Росія нібито готова працювати з Україною над меморандумом "з приводу можливого майбутнього мирного договору, з визначенням низки позицій: принципів врегулювання, термінів можливого укладення мирної угоди, включно з можливим припиненням вогню на певний час".
Глава Кремля уточнив, що такі результати можливі в разі "досягнення відповідних домовленостей".
Перемир'я України та РФ
Нагадаємо, переговори російського диктатора Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа відбуваються після того, як Росія минулого тижня вкотре відмовилася від безумовного припинення вогню з Україною.
Під час переговорів між українською та російською делегаціями в Стамбулі сторони домовилися представити бачення такого перемир'я в письмовому вигляді.
Припинення вогню як мінімум на 30 днів між Україною і РФ було ідеєю США. Україна підтримала його відразу, а Росія висунула фактично нездійсненні умови.
Згідно з чутками у ЗМІ, Росія вимагає, щоб Україна вивела військових із чотирьох областей - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. Тільки тоді Москва піде на перемир'я.
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