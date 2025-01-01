Путін зробив нову заяву про припинення вогню після переговорів із Трампом

Володимир Путін поговорив із президентом США Дональдом Трампом. Вони, зокрема, обговорювали можливе припинення вогню між Україною та РФ.



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За словами Путіна, розмова була "дуже змістовною і вельми відвертою", а також "корисною".



Диктатор стверджує, що Трамп висловив свою позицію щодо припинення вогню між Україною і Росією.



"Зі свого боку зазначив також, що і Росія виступає за мирне врегулювання "української кризи". Ми повинні просто визначити найбільш ефективні шляхи руху до миру", - розповів Путін.



Він додав, що Росія нібито готова працювати з Україною над меморандумом "з приводу можливого майбутнього мирного договору, з визначенням низки позицій: принципів врегулювання, термінів можливого укладення мирної угоди, включно з можливим припиненням вогню на певний час".



Глава Кремля уточнив, що такі результати можливі в разі "досягнення відповідних домовленостей".



Перемир'я України та РФ



Нагадаємо, переговори російського диктатора Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа відбуваються після того, як Росія минулого тижня вкотре відмовилася від безумовного припинення вогню з Україною.



Під час переговорів між українською та російською делегаціями в Стамбулі сторони домовилися представити бачення такого перемир'я в письмовому вигляді.



Припинення вогню як мінімум на 30 днів між Україною і РФ було ідеєю США. Україна підтримала його відразу, а Росія висунула фактично нездійсненні умови.



Згідно з чутками у ЗМІ, Росія вимагає, щоб Україна вивела військових із чотирьох областей - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. Тільки тоді Москва піде на перемир'я.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російський диктаторпоговорив із президентом США. Вони, зокрема, обговорювали можливе припинення вогню між Україною та РФ.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна.За словами Путіна, розмова була "дуже змістовною і вельми відвертою", а також "корисною".Диктатор стверджує, що Трамп висловив свою позицію щодо припинення вогню між Україною і Росією."Зі свого боку зазначив також, що і Росія виступає за мирне врегулювання "української кризи". Ми повинні просто визначити найбільш ефективні шляхи руху до миру", - розповів Путін.Він додав, що Росія нібито готова працювати з Україною над меморандумом "з приводу можливого майбутнього мирного договору, з визначенням низки позицій: принципів врегулювання, термінів можливого укладення мирної угоди, включно з можливим припиненням вогню на певний час".Глава Кремля уточнив, що такі результати можливі в разі "досягнення відповідних домовленостей".Нагадаємо, переговори російського диктатора Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа відбуваються після того, як Росія минулого тижня вкотре відмовилася від безумовного припинення вогню з Україною.Під час переговорів між українською та російською делегаціями в Стамбулі сторони домовилися представити бачення такого перемир'я в письмовому вигляді.Припинення вогню як мінімум на 30 днів між Україною і РФ було ідеєю США. Україна підтримала його відразу, а Росія висунула фактично нездійсненні умови.Згідно з чутками у ЗМІ, Росія вимагає, щоб Україна вивела військових із чотирьох областей - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. Тільки тоді Москва піде на перемир'я.

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