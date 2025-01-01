Путін зробив нову заяву про припинення вогню після переговорів із Трампом

Путін зробив нову заяву про припинення вогню після переговорів із Трампом
Російський диктатор Володимир Путін поговорив із президентом США Дональдом Трампом. Вони, зокрема, обговорювали можливе припинення вогню між Україною та РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна.

За словами Путіна, розмова була "дуже змістовною і вельми відвертою", а також "корисною".

Диктатор стверджує, що Трамп висловив свою позицію щодо припинення вогню між Україною і Росією.

"Зі свого боку зазначив також, що і Росія виступає за мирне врегулювання "української кризи". Ми повинні просто визначити найбільш ефективні шляхи руху до миру", - розповів Путін.

Він додав, що Росія нібито готова працювати з Україною над меморандумом "з приводу можливого майбутнього мирного договору, з визначенням низки позицій: принципів врегулювання, термінів можливого укладення мирної угоди, включно з можливим припиненням вогню на певний час".

Глава Кремля уточнив, що такі результати можливі в разі "досягнення відповідних домовленостей".

Перемир'я України та РФ

Нагадаємо, переговори російського диктатора Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа відбуваються після того, як Росія минулого тижня вкотре відмовилася від безумовного припинення вогню з Україною.

Під час переговорів між українською та російською делегаціями в Стамбулі сторони домовилися представити бачення такого перемир'я в письмовому вигляді.

Припинення вогню як мінімум на 30 днів між Україною і РФ було ідеєю США. Україна підтримала його відразу, а Росія висунула фактично нездійсненні умови.

Згідно з чутками у ЗМІ, Росія вимагає, щоб Україна вивела військових із чотирьох областей - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. Тільки тоді Москва піде на перемир'я.

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Теги: Путін, Трамп, розмова
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