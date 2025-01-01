Хірурга Горохівської лікарні суд визнав винним у смерті пацієнта





Трагедія, до якої призвели дії медика, сталася навесні 2020 року, а свій вердикт суд виніс через 5 років.



Про це виданню



У Горохівську центральну райлікарню 14 квітня 2020 року звернувся чоловік 1966 року народження зі скаргою на сильний біль у животі. Його оглянув, призначив обстеження і лікування заввідділення хірургії Анатолій Сафонік. Однак до вечора чоловікові погіршало і його відвезли у Волинську обласну клінічну лікарню. Наступної доби після екстреної операції він помер.



Родичі написали скаргу на медика до поліції. У травні 2020 року правоохоронці відкрили кримінальне провадження, яке тривало три роки. Лише у квітні 2023-го, справу передали на розгляд до Горохівського районного суду. Вирок, як уже відомо, винесений ще через 2 роки.



З судових документів зрозуміло, що лікар Анатолій Сафонік госпіталізував пацієнта із підозрою «на гострий панкреатит та перфорацію порожнистого органа». За призначенням медика хворому зробили рентген та УЗД органів черевної порожнини, за результатами якого лікар Сафонік поставив низку діагнозів: ​​«Гострий панкреатит не уточнений. Виражений больовий синдром. Пупкова грижа. Гіпертонічна хвороба». Лікування заввідділення призначив консервативне, а увечері, коли стан хворого погіршився, вирішив перевезти пацієнта в Луцьк.



У Волинській обласній лікарні, куди надвечір перевезли пацієнта після наполягань рідних, медики унаслідок обстеження хворого поставили йому діагноз – «перфоративна виразка з ознаками перитоніту», і негайно вночі прооперували. Операція тривала близько 4 годин. Однак чоловіка врятувати не вдалося.



Службове розслідування у райлікарні засвідчило, що лікар не провів необхідну діагностику, зокрема, фіброгастродуоденоскопію, не призначав спазмолітики та антибіотики. Комісія судово-медичної експертизи Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи підсумувала, що належне обстеження пацієнта разом з фіброгастроскопією та вчасне транспортування до Луцька могли б дійсно запобігти погіршенню стану хворого.



Сестра померлого розповіла у суді, що її брат кричав від болю і не міг вже самостійно пересуватися, мав високі температуру, тиск та погану кардіограму. Зі слів жінки, вона одразу просила скерувати їх до Луцька, тоді ж як лікар Сафонік госпіталізував хворого і призначив йому крапельниці та укол знеболювального.



«Останній (лікар обласної лікарні, – ред.) сказав, що таку операцію можуть зробити на рівні району. Якби вчасно провели хірургічне втручання, то таких наслідків не було б», – розповідала у суді сестра померлого.



Лікар Сафонік у суді свою провину не визнав, адже ні рентген, ні УЗД не показали, що є повітря у черевній порожнині, а від фіброгастроскопії, з його слів, яку він рекомендував і яка могла б уточнити діагноз, пацієнт відмовлявся двічі. Консиліум лікарів, щоб підтвердити точність діагнозу, заввідділення не скликав, бо, як пояснив, це забрало б певний час.



«Непроведення фіброгастродуоденоскопії (у тому числі при відмові пацієнта від проходження обстеження), з врахуванням важкого стану хворого, було підставою для транспортування останнього на третій рівень надання медичної допомоги, чого своєчасно не було зроблено. Обвинувачений неодноразово стверджував, що виключив діагноз «перфорація порожнистого органу?» після того, як не виявив газу у черевній порожнині… Водночас неможливість проведення фіброгастродуоденоскопії через відмову пацієнта від проходження обстеження не спростовує неналежного виконання ним як медичним працівником своїх професійних обов`язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого», – йдеться в судових документах.



При цьому суд взяв до уваги також те, що, хоч лікар і не визнав провину та не хотів компенсувати моральну шкоду, але раніше судимий не був, до кримінальної відповідальності не притягувався, а на роботі зарекомендував себе як хороший спеціаліст і користується авторитетом серед колег.



Отож, у вироку Горохівського міськрайонного суду, який винесла суддя Світлана Яремчук, йдеться, що Анатолій Сафонік винний у смерті пацієнта, оскільки неналежно виконав свої професійні обовʼязки. Утім, медика звільнили від будь-якого покарання через строк давності.



«Суд, приймаючи рішення про звільнення від покарання, постановляє вирок, яким визнає обвинуваченого винуватим у вчиненому злочині та звільняє його від покарання без визначення його виду і розміру… у звязку із закінченням строків давності», – записано у вироку.



У вироку йдеться, що лікар вчинив нетяжкий злочин. Згідно ж зі статтею 49 кримінального кодексу України, у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачене покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі до двох років, як зі статтею 140 ККУ про неналежне виконання професійних обов’язків медпрацівником, за якою судили Сафоніка, строк давності сплив через три роки після інциденту.



При цьому на користь родичів померлого з Горохівської центральної районної лікарні, на яку батьки померлого подали цивільний позов, стягнули 100 тисяч гривень моральної та понад 67 тисяч матеріальної шкоди.



Вирок ще може бути оскаржений в апеляційному суді.



За інформацією сайту Горохівської центральної районної лікарні, хірург Анатолій Сафонік продовжує очолювати хірургічне відділення медзакладу.

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У травні 2020 року правоохоронці відкрили кримінальне провадження, яке тривало три роки. Лише у квітні 2023-го, справу передали на розгляд до Горохівського районного суду. Вирок, як уже відомо, винесений ще через 2 роки.З судових документів зрозуміло, що лікар Анатолій Сафонік госпіталізував пацієнта із підозрою «на гострий панкреатит та перфорацію порожнистого органа». За призначенням медика хворому зробили рентген та УЗД органів черевної порожнини, за результатами якого лікар Сафонік поставив низку діагнозів: ​​«Гострий панкреатит не уточнений. Виражений больовий синдром. Пупкова грижа. Гіпертонічна хвороба». Лікування заввідділення призначив консервативне, а увечері, коли стан хворого погіршився, вирішив перевезти пацієнта в Луцьк.У Волинській обласній лікарні, куди надвечір перевезли пацієнта після наполягань рідних, медики унаслідок обстеження хворого поставили йому діагноз – «перфоративна виразка з ознаками перитоніту», і негайно вночі прооперували. Операція тривала близько 4 годин. Однак чоловіка врятувати не вдалося.Службове розслідування у райлікарні засвідчило, що лікар не провів необхідну діагностику, зокрема, фіброгастродуоденоскопію, не призначав спазмолітики та антибіотики. Комісія судово-медичної експертизи Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи підсумувала, що належне обстеження пацієнта разом з фіброгастроскопією та вчасне транспортування до Луцька могли б дійсно запобігти погіршенню стану хворого.Сестра померлого розповіла у суді, що її брат кричав від болю і не міг вже самостійно пересуватися, мав високі температуру, тиск та погану кардіограму. Зі слів жінки, вона одразу просила скерувати їх до Луцька, тоді ж як лікар Сафонік госпіталізував хворого і призначив йому крапельниці та укол знеболювального.«Останній (лікар обласної лікарні, – ред.) сказав, що таку операцію можуть зробити на рівні району. Якби вчасно провели хірургічне втручання, то таких наслідків не було б», – розповідала у суді сестра померлого.Лікар Сафонік у суді свою провину не визнав, адже ні рентген, ні УЗД не показали, що є повітря у черевній порожнині, а від фіброгастроскопії, з його слів, яку він рекомендував і яка могла б уточнити діагноз, пацієнт відмовлявся двічі. Консиліум лікарів, щоб підтвердити точність діагнозу, заввідділення не скликав, бо, як пояснив, це забрало б певний час.«Непроведення фіброгастродуоденоскопії (у тому числі при відмові пацієнта від проходження обстеження), з врахуванням важкого стану хворого, було підставою для транспортування останнього на третій рівень надання медичної допомоги, чого своєчасно не було зроблено. Обвинувачений неодноразово стверджував, що виключив діагноз «перфорація порожнистого органу?» після того, як не виявив газу у черевній порожнині… Водночас неможливість проведення фіброгастродуоденоскопії через відмову пацієнта від проходження обстеження не спростовує неналежного виконання ним як медичним працівником своїх професійних обов`язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого», – йдеться в судових документах.При цьому суд взяв до уваги також те, що, хоч лікар і не визнав провину та не хотів компенсувати моральну шкоду, але раніше судимий не був, до кримінальної відповідальності не притягувався, а на роботі зарекомендував себе як хороший спеціаліст і користується авторитетом серед колег.Отож, у вироку Горохівського міськрайонного суду, який винесла суддя Світлана Яремчук, йдеться, що Анатолій Сафонік винний у смерті пацієнта, оскільки неналежно виконав свої професійні обовʼязки. Утім, медика звільнили від будь-якого покарання через строк давності.«Суд, приймаючи рішення про звільнення від покарання, постановляє вирок, яким визнає обвинуваченого винуватим у вчиненому злочині та звільняє його від покарання без визначення його виду і розміру… у звязку із закінченням строків давності», – записано у вироку.У вироку йдеться, що лікар вчинив нетяжкий злочин. Згідно ж зі статтею 49 кримінального кодексу України, у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачене покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі до двох років, як зі статтею 140 ККУ про неналежне виконання професійних обов’язків медпрацівником, за якою судили Сафоніка, строк давності сплив через три роки після інциденту.При цьому на користь родичів померлого з Горохівської центральної районної лікарні, на яку батьки померлого подали цивільний позов, стягнули 100 тисяч гривень моральної та понад 67 тисяч матеріальної шкоди.Вирок ще може бути оскаржений в апеляційному суді.За інформацією сайту Горохівської центральної районної лікарні, хірург Анатолій Сафонік продовжує очолювати хірургічне відділення медзакладу.

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