Чи очікувати магнітні бурі 20 травня: прогноз

У вівторок, 20 травня, магнітних бур не очікується. Напередодні сонячна активність була на низькому рівні.Про це повідомляє Meteoprog.За останню добу на Сонці сталися два спалахи класу В три спалахи класу С. Вони сильно не впливають на Землю.“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.За даними meteoagent, 20 травня, очікується магнітна буря з К-індексом 3,67 (жовтий рівень). Вони вважаються незначними та часто залишаються непоміченими.