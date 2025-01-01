Чи очікувати магнітні бурі 20 травня: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 20 травня: прогноз
У вівторок, 20 травня, магнітних бур не очікується. Напередодні сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

За останню добу на Сонці сталися два спалахи класу В три спалахи класу С. Вони сильно не впливають на Землю.

“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.

За даними meteoagent, 20 травня, очікується магнітна буря з К-індексом 3,67 (жовтий рівень). Вони вважаються незначними та часто залишаються непоміченими.

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Теги: Магнітні бурі, прогноз, Україна
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