Чи очікувати магнітні бурі 20 травня: прогноз
Сьогодні, 01:30
У вівторок, 20 травня, магнітних бур не очікується. Напередодні сонячна активність була на низькому рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
За останню добу на Сонці сталися два спалахи класу В три спалахи класу С. Вони сильно не впливають на Землю.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.
За даними meteoagent, 20 травня, очікується магнітна буря з К-індексом 3,67 (жовтий рівень). Вони вважаються незначними та часто залишаються непоміченими.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Meteoprog.
За останню добу на Сонці сталися два спалахи класу В три спалахи класу С. Вони сильно не впливають на Землю.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.
За даними meteoagent, 20 травня, очікується магнітна буря з К-індексом 3,67 (жовтий рівень). Вони вважаються незначними та часто залишаються непоміченими.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Чи очікувати магнітні бурі 20 травня: прогноз
Сьогодні, 01:30
20 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Хірурга Горохівської лікарні суд визнав винним у смерті пацієнта
19 травня, 23:19
За тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 4 тисячі волинян
19 травня, 22:12