Як звичайна гірчиця допоможе боротися зі шкідниками на городі та в саду





Слимаки: як відвадити ненажерливих шкідників без отрути



Слимаки та равлики — часті гості на грядках, особливо у вологу погоду. Щоб відлякати цих шкідників, рекомендується розсипати гірчичний порошок міжряддями або навколо рослин. Для посилення ефекту можна змішати гірчицю з меленим гострим перцем і деревною золою в рівних пропорціях (1:1:1) та обробити верхній шар мульчі. Його застосування у городі та саду — це не лише альтернатива пестицидам, а й дієвий спосіб підвищити врожайність без шкоди для екосистеми, передає



Настій з гірчиці — потужна зброя проти листогризучих комах



Гірчиця також допомагає боротися з низкою комах-шкідників: тлею, трипсами, пильщиками, клопами, огнівками, а також яблуневою плодожеркою. Для цього готують спеціальний настій: на 10 літрів води беруть 100 грамів сухого порошку, настоюють протягом 48 годин, після чого проціджують і розбавляють у пропорції 1:1 із чистою водою. Для кращого прилипання до листя до розчину додають 40–50 г рідкого мила.



Таким засобом рекомендується обприскувати яблуні кожні 20 днів після завершення цвітіння, а ягідники — на початку літа. Обробку треба проводити в суху безвітряну погоду, бажано у вечірній час.



Гірчиця проти колорадського жука



Колорадський жук — один з найнебезпечніших шкідників для пасльонових культур. Щоб захистити від нього картоплю, помідори та баклажани, можна приготувати гірчичний настій. Для цього розчинити 200 грамів гірчичного порошку в 10 літрах гарячої води, настоювати його протягом 2–3 годин під кришкою. Процідити настій і додати до нього 5 столових ложок 9% оцту і 50 грамів натертого господарського мила. Обприскувати рослини один раз на тиждень або після кожного дощу. Цей засіб відлякує жуків і зменшує ризик їхньої повторної появи на ділянці.



Захист капусти та редису від хрестоцвітої блішки



Хрестоцвіта блішка особливо небезпечна для капусти, редиски, ріпи та буряку. Щоб запобігти пошкодженню молодих рослин, застосовують такий розчин гірчиці. 100 грамів гірчичного порошку розчиняють у 10 літрах води, настоюють 2 години, додають 1 столову ложку 70% оцтової есенції. Обприскувати цим розчином у разі появи шкідника та повторювати обробку за необхідності. Вона ефективна на ранніх етапах зростання рослин, коли вони найразливіші.



Профілактика борошнистої роси на цибулі



Гірчиця також може бути корисною у профілактиці грибкових захворювань. Зокрема, для попередження появи борошнистої роси на цибулі розчиняють по ½ склянки гірчичного порошку та йодованої солі в 10 літрах води, поливають цибулю отриманим розчином один раз за сезон, що дозволяє зміцнити імунітет рослини та зменшити ризик зараження патогенами.



Гірчиця допомагає відлякати морквяну та цибулеву муху



Перед посівом насіння цибулі або моркви можна провести обробку ґрунту гірчичним порошком у суміші з деревною золою. Для цього змішати золу з гірчичним порошком у співвідношенні 3:1 та посипати суміш у борозенки перед посівом. Повторити внесення через 2 тижні після появи сходів. Такий метод допомагає відлякати морквяну та цибулеву муху — шкідників, які нерідко спричиняють масові втрати врожаю.



Переваги використання гірчичного порошку на ділянці



Серед очевидних переваг — натуральність, доступність і багатофункціональність. Гірчичний порошок не лише відлякує комах і слимаків, а й не шкодить бджолам та ґрунтовим мікроорганізмам. Ба більше, його залишки у ґрунті діють як природний сидерат, пригнічуючи патогенні мікроорганізми та покращуючи структуру ґрунту.

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