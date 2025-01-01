Чому травень такий холодний і яким буде літо: відповідь Укргідрометцентру
Сьогодні, 07:15
В Україні цього року останній весняний місяць, травень, видався на диво прохолодним. На це впливало холодне повітря арктичного походження.
Про це йдеться РБК-Україна розповіли в Укргідрометцентрі.
Як пояснили в Укргідрометцентрі, у травні в Україні переважали північні та північно-західні синоптичні процеси. Вони часто поширювали холодне повітря арктичного походження по території країни.
"Це тимчасове явище, а не кліматичний тренд. Подібні погодні умови траплялися і в минулому (холодний травень 1999 року)", - кажуть синоптики.
Водночас, за їх словами, літо в Україні очікується теплим, із періодами спеки, та середньомісячними температурами на 1,5-2,5 градуси вище за кліматичну норму. Однак, як і минулих років, не обійдеться без коливань температури та нерівномірного розподілу опадів.
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Про це йдеться РБК-Україна розповіли в Укргідрометцентрі.
Як пояснили в Укргідрометцентрі, у травні в Україні переважали північні та північно-західні синоптичні процеси. Вони часто поширювали холодне повітря арктичного походження по території країни.
"Це тимчасове явище, а не кліматичний тренд. Подібні погодні умови траплялися і в минулому (холодний травень 1999 року)", - кажуть синоптики.
Водночас, за їх словами, літо в Україні очікується теплим, із періодами спеки, та середньомісячними температурами на 1,5-2,5 градуси вище за кліматичну норму. Однак, як і минулих років, не обійдеться без коливань температури та нерівномірного розподілу опадів.
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