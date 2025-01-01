Чому травень такий холодний і яким буде літо: відповідь Укргідрометцентру

Чому травень такий холодний і яким буде літо: відповідь Укргідрометцентру
В Україні цього року останній весняний місяць, травень, видався на диво прохолодним. На це впливало холодне повітря арктичного походження.

Про це йдеться РБК-Україна розповіли в Укргідрометцентрі.

Як пояснили в Укргідрометцентрі, у травні в Україні переважали північні та північно-західні синоптичні процеси. Вони часто поширювали холодне повітря арктичного походження по території країни.

"Це тимчасове явище, а не кліматичний тренд. Подібні погодні умови траплялися і в минулому (холодний травень 1999 року)", - кажуть синоптики.

Водночас, за їх словами, літо в Україні очікується теплим, із періодами спеки, та середньомісячними температурами на 1,5-2,5 градуси вище за кліматичну норму. Однак, як і минулих років, не обійдеться без коливань температури та нерівномірного розподілу опадів.

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Теги: прогноз, погода
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