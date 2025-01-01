Церковний календар на червень 2025 року: дата Трійці, Петра і Павла та Різдва Івана Хрестителя

Церковний календар на червень 2025 року: дата Трійці, Петра і Павла та Різдва Івана Хрестителя
Які церковні свята будуть у червні 2025 року — календар за днями:

1 червня — святого мученика Юстина Філософа та інших;

2 червня — святого Никифора, патріарха Царгородського;

3 червня — святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним;

4 червня — святого Митрофана, патріарха Царгородського;

5 червня — святого священномученика Доротея, єпископа Тирського;

6 червня — святих преподобних Висаріона та Іларіона;

7 червня — святого священномученика Теодота, єпископа Анкирського;

8 червня — Пресвятої Трійці; Перенесення мощей святого великомученика Теодора Стратилата;

9 червня — святого Кирила, архієпископа Олександрійського;

10 червня — святого священномученика Тимотея, єпископа Пруського;

11 червня — святих апостолів Вартоломея і Варнави;

12 червня — святих преподобних Онуфрія Великого та Петра Афонського;

13 червня — святих мучеників Акилини і Трифілія;

14 червня — святого пророка Єлисея;

15 червня — святого пророка Амоса; святого преподобного Єроніма Стридонського;
16 червня — святих Отців І-го Вселенського Собору; святого Тихона єпископа;

17 червня — святих мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла; преподобного Іпатія;

18 червня — святого мученика Леонтія;

19 червня — святого апостола Юди, брата Господнього;

20 червня — святого священномученика Методія, єпископа Патарського;

21 червня — святого мученика Юліяна Тарсійського;

22 червня — святого священномученика Євсевія, єпископа Самосатського;

23 червня — святої мучениці Агрипини;

24 червня — Різдво святого Івана Хрестителя;

25 червня — святої преподобної мучениці Февронії;

26 червня — святого преподобного Давида Солунського;

27 червня — блаженного священномученика Миколая (Чарнецького); блаженного священномученика Омеляна (Ковча) та інших; преподобного Самсона лікаря;

28 червня — перенесення мощей святих безсрібників Кира та Івана;

29 червня — святих верховних апостолів Петра і Павла;

30 червня — Всіх святих; Собор 12 апостолів.

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Теги: день народження, свята, іменини
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