Рідні рік не знали про його долю: підтвердили загибель Героя з Волині

Сумна звістка знову сколихнула Торчинську громаду на Волині. Життя за Україну віддав 45-річнийіз села Тертки.Про це у фейсбуці повідомила Торчинська громада.З 2014 по 2015 роки він пройшов пекло АТО. У листопаді 2023 року знову став на захист Батьківщини.Своїм останнім боєм стала оборона поблизу населеного пункту Вільшана Куп’янського району Харківської області.16 травня 2024 року він зник безвісти… На жаль, підтверджено — Ярослав загинув. І зараз, через рік, тіло Героя повертається додому, аби знайти вічний спочинок на рідній землі.Похорон Дмитрука Ярослава відбудеться в середу, 21 травня 2025 року. Похоронна процесія вирушить з моргу Луцька орієнтовно о 09:30.«Просимо всіх гідно зустріти нашого Героя та провести його в останню путь. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять Герою…» - йдеться у повідомленні.