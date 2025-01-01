Рідні рік не знали про його долю: підтвердили загибель Героя з Волині
Сьогодні, 09:24
Сумна звістка знову сколихнула Торчинську громаду на Волині. Життя за Україну віддав 45-річний Ярослав Дмитрук із села Тертки.
Про це у фейсбуці повідомила Торчинська громада.
З 2014 по 2015 роки він пройшов пекло АТО. У листопаді 2023 року знову став на захист Батьківщини.
Своїм останнім боєм стала оборона поблизу населеного пункту Вільшана Куп’янського району Харківської області.
16 травня 2024 року він зник безвісти… На жаль, підтверджено — Ярослав загинув. І зараз, через рік, тіло Героя повертається додому, аби знайти вічний спочинок на рідній землі.
Похорон Дмитрука Ярослава відбудеться в середу, 21 травня 2025 року. Похоронна процесія вирушить з моргу Луцька орієнтовно о 09:30.
«Просимо всіх гідно зустріти нашого Героя та провести його в останню путь. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять Герою…» - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці повідомила Торчинська громада.
З 2014 по 2015 роки він пройшов пекло АТО. У листопаді 2023 року знову став на захист Батьківщини.
Своїм останнім боєм стала оборона поблизу населеного пункту Вільшана Куп’янського району Харківської області.
16 травня 2024 року він зник безвісти… На жаль, підтверджено — Ярослав загинув. І зараз, через рік, тіло Героя повертається додому, аби знайти вічний спочинок на рідній землі.
Похорон Дмитрука Ярослава відбудеться в середу, 21 травня 2025 року. Похоронна процесія вирушить з моргу Луцька орієнтовно о 09:30.
«Просимо всіх гідно зустріти нашого Героя та провести його в останню путь. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять Герою…» - йдеться у повідомленні.
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