Під Луцьком вогнеборці врятували від пожежі житловий будинок

Під Луцьком вогнеборці врятували від пожежі житловий будинок
Луцькі вогнеборці врятували від пожежі будинок - лихо трапилось вночі через коротке замикання електричної мережі в сусідній господарській споруді.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Повідомлення про пожежу в селі Гаразджа Луцького району до служби 101 надійшло о 01:55 — мешканці оселі помітили вогонь в сусідній господарській споруді, коли він уже охопив дерев’яний хлів та вихопився назовні.

До місця події уже за 13 хвилин прибула чергова варта 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини з Луцька, вогнеборці провели бойове розгортання та подали на гасіння водяні стволи для ліквідації вогню та захисту будинку від можливого перекидання полум’я.

Лихо приборкали о 02:29, вогонь знищив дах хліва на площі 40 м2 та частково перекриття.
Під Луцьком вогнеборці врятували від пожежі житловий будинок

Житловий будинок, що розташований поруч, вдалось врятувати.

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Теги: пожежа, Волинь
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