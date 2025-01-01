Під Луцьком вогнеборці врятували від пожежі житловий будинок

Луцькі вогнеборці врятували від пожежі будинок - лихо трапилось вночі через коротке замикання електричної мережі в сусідній господарській споруді.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Повідомлення про пожежу в селі Гаразджа Луцького району до служби 101 надійшло о 01:55 — мешканці оселі помітили вогонь в сусідній господарській споруді, коли він уже охопив дерев’яний хлів та вихопився назовні.До місця події уже за 13 хвилин прибула чергова варта 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини з Луцька, вогнеборці провели бойове розгортання та подали на гасіння водяні стволи для ліквідації вогню та захисту будинку від можливого перекидання полум’я.Лихо приборкали о 02:29, вогонь знищив дах хліва на площі 40 м2 та частково перекриття.Житловий будинок, що розташований поруч, вдалось врятувати.