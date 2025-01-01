Розшукують безвісти зниклого 14-річного волинянина. ФОТО
Сьогодні, 09:57
На Волині поліцейські встановлюють місцезнаходження безвісти зниклого 14-річного хлопця.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Сьогодні близько 00:10 до чергової служби Луцького районного управління поліції ГУНП області надійшло повідомлення від жителя міста Рожища про зникнення його сина.
Відомо, що розшукуваний – Шняк Роман Ігорович, 01 грудня 2010 року народження, житель міста Рожище, учора вранці не з’явився на навчання до закладу освіти на вулиці Стрілецькій у Луцьку. Де перебуває зараз – невідомо. Мобільний телефон вимкнений.
За наявною інформацією, розшукуваний автобусом дістався до міста Київ (АС Київ) та планував далі рухатись у місто Дніпро.
Його прикмети: ріст – 180 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке, коричневого кольору.
Був одягнений: у чорну куртку з капюшоном з білими вставками, чорну бейсболку, світло-блакитні джинси, чорні кросівки, при собі мав чорну сумки для ноутбука та спортивну сумку для одягу.
"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження зниклого, повідомте за номерами телефонів: 050-4845324; 095-0636382 або 102", - зазначають у поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Сьогодні близько 00:10 до чергової служби Луцького районного управління поліції ГУНП області надійшло повідомлення від жителя міста Рожища про зникнення його сина.
Відомо, що розшукуваний – Шняк Роман Ігорович, 01 грудня 2010 року народження, житель міста Рожище, учора вранці не з’явився на навчання до закладу освіти на вулиці Стрілецькій у Луцьку. Де перебуває зараз – невідомо. Мобільний телефон вимкнений.
За наявною інформацією, розшукуваний автобусом дістався до міста Київ (АС Київ) та планував далі рухатись у місто Дніпро.
Його прикмети: ріст – 180 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке, коричневого кольору.
Був одягнений: у чорну куртку з капюшоном з білими вставками, чорну бейсболку, світло-блакитні джинси, чорні кросівки, при собі мав чорну сумки для ноутбука та спортивну сумку для одягу.
"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження зниклого, повідомте за номерами телефонів: 050-4845324; 095-0636382 або 102", - зазначають у поліції.
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