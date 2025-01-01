Розшукують безвісти зниклого 14-річного волинянина. ФОТО

На Волині поліцейські встановлюють місцезнаходження безвісти зниклого 14-річного хлопця.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Сьогодні близько 00:10 до чергової служби Луцького районного управління поліції ГУНП області надійшло повідомлення від жителя міста Рожища про зникнення його сина.Відомо, що розшукуваний –, 01 грудня 2010 року народження, житель міста Рожище, учора вранці не з’явився на навчання до закладу освіти на вулиці Стрілецькій у Луцьку. Де перебуває зараз – невідомо. Мобільний телефон вимкнений.За наявною інформацією, розшукуваний автобусом дістався до міста Київ (АС Київ) та планував далі рухатись у місто Дніпро.ріст – 180 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке, коричневого кольору.у чорну куртку з капюшоном з білими вставками, чорну бейсболку, світло-блакитні джинси, чорні кросівки, при собі мав чорну сумки для ноутбука та спортивну сумку для одягу."Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження зниклого, повідомте за номерами телефонів: 050-4845324; 095-0636382 або 102", - зазначають у поліції.