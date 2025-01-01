Ніхто не буде виводити війська з українських територій, - Зеленський

Ніхто не буде виводити війська з українських територій, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде виводити війська із чотирьох областей, як цього вимагає росія.

Про це він розповів на брифінгу після телефонної розмови з президентом Дональдом Трампом, який також зідзвонювався з главою рф володимиром путіним, пише Громадське.

Журналіст запитав Зеленського, чи вважає той, що Трамп може погодитися на вимогу росії. На що глава держави пояснив, що Україна не погодиться на вивід військ.

«Це — мій конституційний обов’язок. Це обов’язок наших військових — захищати суверенітет і територіальну цілісність України. Так, зараз є тимчасово окуповані території — через агресію такої великої країни. Це зрозуміло. Але жодних ультиматумів, і ніхто не буде здавати свою землю, свої території, своїх людей, свої домівки», — пояснив він.

Як зауважив президент, вимога росії щодо виведення українських військ означає, що вона не хоче завершення війни.

«Якщо <росія> заздалегідь ставить таке питання, на яке знає відповідь, що вона не буде позитивною, то значить, вона точно не хоче мати результат», — додав Зеленський.

Водночас глава держави наголосив, йому поки що не відомі умови, які росія хоче закласти в меморандум про припинення вогню.

Розмова Трампа і путіна

Президент США Дональд Трамп 19 травня провів розмову з главою рф володимиром путіним. Він назвав її «дуже хорошою» й оголосив, що росія та Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню й завершення війни.

Зі свого боку, путін назвав розмову з Трампом «дуже змістовною та вельми відвертою і загалом корисною». Глава рф стверджує, що москва готова запропонувати й працювати з Україною над можливим меморандумом про майбутній мирний договір. Водночас вважає, що потрібно знайти компроміси, які б влаштували обидві країни.

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Теги: Росія, війна
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