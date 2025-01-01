Волиняни віддали останню шану полеглому Воїну Юрію Янюку

Учора, 19 травня, у гіркій скорботі Горохівська громада на Волині попрощалася із Героєм. Молодий патріот став на захист України влітку 2023 року.Про це у фейсбуці повідомляє Горохівська міськрада.Був там, куди покликала Батьківщина, де вирішується доля рідного народу. На жаль, його боротьба тут, на землі, завершена. Але душа жертовного воїна відтепер стає до лав війська Небесного.«Словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини це надзвичайне випробування. В цю гірку мить висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там де праведні спочивають. Вічна пам'ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!» - зазначили у міськраді.