Трамп відмовився посилювати санкції проти росії

Трамп відмовився посилювати санкції проти росії
Під час спілкування з журналістами президент США Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що не має наміру зараз запроваджувати додаткові або посилювати вже наявні санкції проти Росії.

Як пише LB.ua з посиланням на CNN, господар Білого дому стверджує, що не варто це робити, бо "існує шанс на прогрес у переговорах". На думку Трампа, обмеження проти Кремля "зроблять усе значно гіршим".

Проте республіканець додав, що "відповідний час для санкцій може настати". Він також підкреслив готовність "вийти з процесу, якщо буде видно, що нічого не можна зробити". Трамп сказав, що до урегулювання війни в Україні "залучені дуже великі его, але думаю, що дещо має вийти".

Після дзвінка російському диктатору путіну Трамп заявив, що переговори між Україною та РФ "розпочнуться негайно".

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Теги: Росія, війна
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