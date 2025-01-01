Долар і євро різко подорожчають: який курс валют на 20 травня

Долар і євро різко подорожчають: який курс валют на 20 травня
Національний банк України різко підняв офіційний курс євро. Долар також продовжує рости у ціні.

Про це свідчать оновлені дані на сайті регулятора.

Так, на вівторок, 20 травня, Нацбанк встановив офіційний курс на рівні 41,57 гривні за один долар. Офіційний курс у понеділок становив 41,49 гривні за один долар. На готівковому ринку курс зріс на п'ять копійок — 41,75 гривні за долар.

У вівторок офіційний курс гривні до євро становитиме 46,85. У понеділок, 19 травня, офіційний курс гривні до євро був на рівні 46,44.

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Теги: Курс валют, Луцьк
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