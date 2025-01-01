20 травня на Волині: гортаючи календар

20 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження журналістка, ведуча Олена Чернуха (на фото) та фотографиня Ірина Дяченко.

Вітаємо їх, а також іменинників 20 травня – усіх, хто носить імена Олександр, Олексій, Іван, Микита, Тимофій, Сюзанна.

ВолиньPost щиро зичить мирного неба, міцного здоров’я, щастя, достатку і добробуту.

20 травня - День банківських працівників в Україні та День перекладача жестової мови в Україні. Віряни вшановують пам'ять святого мученика Талалея.

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Теги: день народження, свята, іменини
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