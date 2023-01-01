Попрощалися із ексгравцем луцької «Волині» Романом Годованим, який загинув на війні
Сьогодні, 22:17
Про це повідомляє Мельнице-Подільська громада у Фейсбуці.
Роман Петрович Годований (1990 року народження) – житель смт Мельниця-Подільська, уродженець Тернополя.
Нагадаємо, Роман був у 33-тій бригаді. Вночі 29 листопада був на бойовому виході, по його підрозділу почав працювати танк. Бійці забігли в посадку і там зачепили розтяжку.
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Роман Петрович Годований (1990 року народження) – житель смт Мельниця-Подільська, уродженець Тернополя.
Нагадаємо, Роман був у 33-тій бригаді. Вночі 29 листопада був на бойовому виході, по його підрозділу почав працювати танк. Бійці забігли в посадку і там зачепили розтяжку.
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