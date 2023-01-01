Попрощалися із ексгравцем луцької «Волині» Романом Годованим, який загинув на війні

Попрощалися із ексгравцем луцької «Волині» Романом Годованим, який загинув на війні
Про це повідомляє Мельнице-Подільська громада у Фейсбуці.

Роман Петрович Годований (1990 року народження) – житель смт Мельниця-Подільська, уродженець Тернополя.

Нагадаємо, Роман був у 33-тій бригаді. Вночі 29 листопада був на бойовому виході, по його підрозділу почав працювати танк. Бійці забігли в посадку і там зачепили розтяжку.
Попрощалися із ексгравцем луцької «Волині» Романом Годованим, який загинув на війні

Попрощалися із ексгравцем луцької «Волині» Романом Годованим, який загинув на війні

Попрощалися із ексгравцем луцької «Волині» Романом Годованим, який загинув на війні

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нові правила ввезення гуманітарної допомоги: «система, яка вмерла, не народившись»
«Дрони чи бруківка? Треба пояснювати людям, що економіка теж має жити», - Борис Карпус
У Луцьку відберуть землю у всіх храмів УПЦ МП
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Попрощалися із ексгравцем луцької «Волині» Романом Годованим, який загинув на війні
Сьогодні, 22:17
Місяці невідомості та сподівань: підтвердили смерть Героя з Волині Андрія Лахая
Сьогодні, 21:25
У центрі Луцька - пожежа: горить будинок
Сьогодні, 21:07
У Луцьку розпочали монтаж святкової ілюмінації
Сьогодні, 20:45
Помер Герой з Волині Олександр Рожко
Сьогодні, 20:25
Схожі новини
Місяці невідомості та сподівань: підтвердили смерть Героя з Волині Андрія Лахая Місяці невідомості та сподівань: підтвердили смерть Героя з Волині Андрія Лахая
Сьогодні, 21:25
Помер Герой з Волині Олександр Рожко Помер Герой з Волині Олександр Рожко
Сьогодні, 20:25
На війні з окупантами загинув воїн з Волині Валентин Заяць На війні з окупантами загинув воїн з Волині Валентин Заяць
02 грудень, 14:14
На Волині попрощалися із Героєм Артуром Гайдаєм На Волині попрощалися із Героєм Артуром Гайдаєм
02 грудень, 14:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Попрощалися із ексгравцем луцької «Волині» Романом Годованим, який загинув на війні
Сьогодні, 22:17
 0
Місяці невідомості та сподівань: підтвердили смерть Героя з Волині Андрія Лахая
Сьогодні, 21:25
 0
У центрі Луцька - пожежа: горить будинок
Сьогодні, 21:07
 0
У Луцьку розпочали монтаж святкової ілюмінації
Сьогодні, 20:45
 0
Помер Герой з Волині Олександр Рожко
Сьогодні, 20:25
 0
Медіа
відео
1/8