Попрощалися із ексгравцем луцької «Волині» Романом Годованим, який загинув на війні





Роман Петрович Годований (1990 року народження) – житель смт Мельниця-Подільська, уродженець Тернополя.



Нагадаємо,







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Про це повідомляє Мельнице-Подільська громада у Фейсбуці.(1990 року народження) – житель смт Мельниця-Подільська, уродженець Тернополя.Нагадаємо, Роман був у 33-тій бригаді . Вночі 29 листопада був на бойовому виході, по його підрозділу почав працювати танк. Бійці забігли в посадку і там зачепили розтяжку.

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