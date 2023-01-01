Головну ялинку України у Києві вже змонтували
04 грудень, 23:11
Головну ялинку України у столиці вже змонтували, тепер прикрашатимуть.
Світлину мер Києва Віталій Кличко виклав у соцмережі.
На ній на фоні Софіївського собору розташована тільки но встановлена ялинка, але поки що без прикрас та ілюмінації.
“Не така велика, як в мирний час, але життєствердна, як ніколи. Ялинку вже змонтували. І прикрасять”, – зазначив у дописі Кличко.
Як відомо, поки деталі щодо тематики оформлення святкової локації тримають у таємниці, їх має презентувати особисто міський очільник Віталій Кличко. Але вже відомо, що гроші на ялинку і її прикраси пожертвують меценати.
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Світлину мер Києва Віталій Кличко виклав у соцмережі.
На ній на фоні Софіївського собору розташована тільки но встановлена ялинка, але поки що без прикрас та ілюмінації.
“Не така велика, як в мирний час, але життєствердна, як ніколи. Ялинку вже змонтували. І прикрасять”, – зазначив у дописі Кличко.
Як відомо, поки деталі щодо тематики оформлення святкової локації тримають у таємниці, їх має презентувати особисто міський очільник Віталій Кличко. Але вже відомо, що гроші на ялинку і її прикраси пожертвують меценати.
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