Головну ялинку України у Києві вже змонтували

Головну ялинку України у столиці вже змонтували, тепер прикрашатимуть.Світлину мер Києвавиклав у соцмережі.На ній на фоні Софіївського собору розташована тільки но встановлена ялинка, але поки що без прикрас та ілюмінації.“Не така велика, як в мирний час, але життєствердна, як ніколи. Ялинку вже змонтували. І прикрасять”, – зазначив у дописі Кличко.Як відомо, поки деталі щодо тематики оформлення святкової локації тримають у таємниці, їх має презентувати особисто міський очільник Віталій Кличко. Але вже відомо, що гроші на ялинку і її прикраси пожертвують меценати.