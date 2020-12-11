Переломи, тріщини і вивихи: за вихідні до травмпункту у Луцьку звернулися більше 70 людей

Переломи, тріщини і вивихи: за вихідні до травмпункту у Луцьку звернулися більше 70 людей
2 і 3 грудня через ожеледицю до травмпункту Луцької міської клінічної лікарні звернулися 74 людини.

Як розповів Суспільному ургентний травматолог Леонід Шеремета, найбільше скарг лікарі отримали через травми гомілково-ступневого суглоба та переломами променевої кістки.

"В суботу було 15 переломів і два вивихи. І в неділю в нас було 13 переломів. Погіршення погодних умов призвело до того, що люди почали більше травмуватися", — додав травматолог.

Леонід Шеремета говорить: під час ожеледиці і снігопаду не варто без потреби виходити на вулицю, слід ретельно підбирати взуття.

Лучанин Павло звернувся до медиків, бо зранку біля будинку послизнувся, впав і відчуває біль. "Перелом ключиці або тріщина. Ще лікар скаже", — говорить чоловік.

Що про ожеледицю в Луцьку кажуть комунальники

Дороги і тротуари спецтехніка у Луцьку чистить цілодобово, сказав Суспільному директор комунального підприємства Володимир Марценюк.

"Працюємо в посиленому режимі. Працює 8 одиниць техніки по проїжджій частині. Сім одиниць тракторної техніки. Посипаємо як чистою сіллю, так і протиожеледною сумішшю. Піщано-соляними і щебенево-соляними. В тендері в нас 6 мільйонів гривень, але, можливо, буде додатково виділені кошти в зв’язку з погіршенням погодних умов. Тендер проведений на закупівлю солі ще додатково", — зазначив посадовець.

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Теги: ожеледиця, травми
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