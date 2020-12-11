Переломи, тріщини і вивихи: за вихідні до травмпункту у Луцьку звернулися більше 70 людей





Як розповів Леонід Шеремета, найбільше скарг лікарі отримали через травми гомілково-ступневого суглоба та переломами променевої кістки.



"В суботу було 15 переломів і два вивихи. І в неділю в нас було 13 переломів. Погіршення погодних умов призвело до того, що люди почали більше травмуватися", — додав травматолог.



Леонід Шеремета говорить: під час ожеледиці і снігопаду не варто без потреби виходити на вулицю, слід ретельно підбирати взуття.



Лучанин Павло звернувся до медиків, бо зранку біля будинку послизнувся, впав і відчуває біль. "Перелом ключиці або тріщина. Ще лікар скаже", — говорить чоловік.



Що про ожеледицю в Луцьку кажуть комунальники



Дороги і тротуари спецтехніка у Луцьку чистить цілодобово, сказав Суспільному директор комунального підприємства Володимир Марценюк.



"Працюємо в посиленому режимі. Працює 8 одиниць техніки по проїжджій частині. Сім одиниць тракторної техніки. Посипаємо як чистою сіллю, так і протиожеледною сумішшю. Піщано-соляними і щебенево-соляними. В тендері в нас 6 мільйонів гривень, але, можливо, буде додатково виділені кошти в зв’язку з погіршенням погодних умов. Тендер проведений на закупівлю солі ще додатково", — зазначив посадовець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 2 і 3 грудня через ожеледицю до травмпункту Луцької міської клінічної лікарні звернулися 74 людини.Як розповів Суспільному ургентний травматолог, найбільше скарг лікарі отримали через травми гомілково-ступневого суглоба та переломами променевої кістки."В суботу було 15 переломів і два вивихи. І в неділю в нас було 13 переломів. Погіршення погодних умов призвело до того, що люди почали більше травмуватися", — додав травматолог.Леонід Шеремета говорить: під час ожеледиці і снігопаду не варто без потреби виходити на вулицю, слід ретельно підбирати взуття.Лучанин Павло звернувся до медиків, бо зранку біля будинку послизнувся, впав і відчуває біль. "Перелом ключиці або тріщина. Ще лікар скаже", — говорить чоловік.Дороги і тротуари спецтехніка у Луцьку чистить цілодобово, сказав Суспільному директор комунального підприємства"Працюємо в посиленому режимі. Працює 8 одиниць техніки по проїжджій частині. Сім одиниць тракторної техніки. Посипаємо як чистою сіллю, так і протиожеледною сумішшю. Піщано-соляними і щебенево-соляними. В тендері в нас 6 мільйонів гривень, але, можливо, буде додатково виділені кошти в зв’язку з погіршенням погодних умов. Тендер проведений на закупівлю солі ще додатково", — зазначив посадовець.

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