На Волині провели в останню дорогу Героя Віталія Рабчуна

Черговою тяжкою втратою для Колодяжненської громади стала загибель на війні росії проти України захисника із Волошок, який поліг ще 12 листопада під час штурмових дій, виконуючи бойове завдання щодо захисту Батьківщини в районі населеного пункту Першотравневе Харківської області. Молодий (хлопцеві було всього 26), завжди привітний і усміхнений – таким Віталій лишиться у пам’яті усіх, хто його знав. Сьогодні, 04 грудня 2023 року, відбувся чин прощання із Героєм і його поховання.Про це інформує Колодяжненська громада."Ще зовсім недавно, у жовтні, Віталій мав відпустку і відвідував рідних, завітав на зустріч із педагогічним колективом та школярами у місцевий заклад освіти, у якому і сам навчався – Волошківську гімназію, приходив з батьками у сільську раду... На превеликий жаль, то був останній візит до рідної домівки… Сьогодні захисник повернувся на малу батьківщину «на щиті»", - йдеться у дописі.Навколішки, зі скорботою у серці, зустрічали громадою домовину із тілом полеглого Героя Віталія Рабчуна, і цього дня проводжали його в останню земну дорогу. У хлопця лишилися батьки, сестра і брат. Сумуватимуть і односельчани, адже хлопець був доброю та світлою людиною.До війська Віталій Рабчун був призваний у листопаді 2022року, останнім місцем служби, як вже повідомляли, була Харківщина: служив радіотелефоністом розвідувального відділення механізованого батальйону. Останній бойовий вихід старшого солдата був дуже небезпечним, тож військовий знав на що іде, але до останнього подиху залишився вірним присязі і народу України. Окрім того, за словами товаришів по службі, які прибули провести Віталія в останню земну дорогу, військовий прикрив собою побратимів , чим зберіг життя багатьом, пожертвувавши своїм.Спочатку відбулася літія і прощання із Героєм біля його дому, а потому святі отці Православної церкви України відслужили заупокійну службу у Свято-Миколаївській церкві с. Волошки. Поховали Віталія Рабчуна на місцевому кладовищі.