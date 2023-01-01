Місяці невідомості та сподівань: підтвердили смерть Героя з Волині Андрія Лахая
Сьогодні, 21:25
Непоправне горе втрати не оминуло ще одну родину Камінь-Каширської громади. Місяці очікувань та сподівань на повернення із війни живим жителя села Велика Глуша, обірвала страшна звістка.
Про це інформує Камінь-Каширська громада.
"З глибоким сумом і жалем повідомляємо про підтвердження загибелі вірного сина держави – Лахая Андрія Олександровича, 1997 року народження. Життя солдата обірвалося в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання із захисту незалежності України в Харківській області 14 березня 2023 року", - йдеться у дописі.
Деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна повідомлять додатково.
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Про це інформує Камінь-Каширська громада.
"З глибоким сумом і жалем повідомляємо про підтвердження загибелі вірного сина держави – Лахая Андрія Олександровича, 1997 року народження. Життя солдата обірвалося в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання із захисту незалежності України в Харківській області 14 березня 2023 року", - йдеться у дописі.
Деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна повідомлять додатково.
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