У Луцьку розпочали монтаж святкової ілюмінації





Сяючі арки та ангелів встановили на Театральному майдані.



Тут лучани та гості міста зможуть зробити пам’ятне фото.



Нагадаємо, цього року



Як відомо, минулоріч більшість обласних центрів відмовилися від новорічних ялинок через війну, блекаути та дефіцит місцевих бюджетів.



















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У центрі Луцька монтують святкову ілюмінацію, про це інформує ВСН Сяючі арки та ангелів встановили на Театральному майдані.Тут лучани та гості міста зможуть зробити пам’ятне фото.Нагадаємо, цього року новорічну ялинку у Луцьку прикрасять з використанням елементів минулих років. Коштів на нові прикраси з бюджету витрачати не будуть.Як відомо, минулоріч більшість обласних центрів відмовилися від новорічних ялинок через війну, блекаути та дефіцит місцевих бюджетів.

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