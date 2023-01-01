У Луцьку розпочали монтаж святкової ілюмінації
Сьогодні, 20:45
У центрі Луцька монтують святкову ілюмінацію, про це інформує ВСН.
Сяючі арки та ангелів встановили на Театральному майдані.
Тут лучани та гості міста зможуть зробити пам’ятне фото.
Нагадаємо, цього року новорічну ялинку у Луцьку прикрасять з використанням елементів минулих років. Коштів на нові прикраси з бюджету витрачати не будуть.
Як відомо, минулоріч більшість обласних центрів відмовилися від новорічних ялинок через війну, блекаути та дефіцит місцевих бюджетів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Сяючі арки та ангелів встановили на Театральному майдані.
Тут лучани та гості міста зможуть зробити пам’ятне фото.
Нагадаємо, цього року новорічну ялинку у Луцьку прикрасять з використанням елементів минулих років. Коштів на нові прикраси з бюджету витрачати не будуть.
Як відомо, минулоріч більшість обласних центрів відмовилися від новорічних ялинок через війну, блекаути та дефіцит місцевих бюджетів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку розпочали монтаж святкової ілюмінації
Сьогодні, 20:45
Помер Герой з Волині Олександр Рожко
Сьогодні, 20:25
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 грудня
Сьогодні, 20:00
Велика Британія передала Україні спеціальні ракети проти дронів
Сьогодні, 19:39
Обірвалося життя волинської зооволонтерки
Сьогодні, 19:24