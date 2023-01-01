У Луцьку розпочали монтаж святкової ілюмінації

У Луцьку розпочали монтаж святкової ілюмінації
У центрі Луцька монтують святкову ілюмінацію, про це інформує ВСН.

Сяючі арки та ангелів встановили на Театральному майдані.

Тут лучани та гості міста зможуть зробити пам’ятне фото.

Нагадаємо, цього року новорічну ялинку у Луцьку прикрасять з використанням елементів минулих років. Коштів на нові прикраси з бюджету витрачати не будуть.

Як відомо, минулоріч більшість обласних центрів відмовилися від новорічних ялинок через війну, блекаути та дефіцит місцевих бюджетів.

У Луцьку розпочали монтаж святкової ілюмінації

У Луцьку розпочали монтаж святкової ілюмінації

У Луцьку розпочали монтаж святкової ілюмінації

У Луцьку розпочали монтаж святкової ілюмінації

У Луцьку розпочали монтаж святкової ілюмінації

У Луцьку розпочали монтаж святкової ілюмінації

У Луцьку розпочали монтаж святкової ілюмінації


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Теги: святкова ілюмінація, Луцьк
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