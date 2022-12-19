Якою цьогоріч буде головна ялинка Луцька

Якою цьогоріч буде головна ялинка Луцька
Цього року новорічну ялинку у Луцьку прикрасять з використанням елементів минулих років. Коштів на нові прикраси з бюджету витрачати не будуть.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

"Таке рішення прийняли за результатами конкурсу на кращу концепцію оформлення головної різдвяної ялинки міста Луцька. Жодна з поданих пропозицій повністю не відповідала умовам конкурсу. Окремі з них у наявні терміни технічно реалізувати було нереально, окремі — дуже затратні фінансово. Відтак переможця не було обрано.

Сподіваюсь, що і цьогоріч попри намагання ворога позбавити нас відчуття духу Різдва, головна різдвяна ялинка Луцька стане символом нашої єдності, стійкості і незламності!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Луцька міська рада оголосила конкурс на кращу концепцію оформлення головної різдвяної ялинки міста на Театральному майдані.

До 20 листопада усі бажаючі мали змогу подати власну концепцію прикрашання ялинки із детальним кошторисом витрат.

Як відомо, минулоріч більшість обласних центрів відмовилися від новорічних ялинок через війну, блекаути та дефіцит місцевих бюджетів.

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Теги: Луцьк, ялинка, кошти
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