У Луцьку збирають гроші на лікування чоловіка, якого на «зебрі» збило авто

У Луцьку оголосили збір коштів на потреби, якогоПро це у фейсбуці написав лідер гурту «Флайза»За словами Андрія Тимчука, під колеса автомобіля втрапив його друг, який неодноразово допомагав організовувати концерти гурту.«Днями його на пішохідному переході збило авто. Перелом двох ніг і ключиці. Фактично нерухомий і, скоріше за все, ще довго фізично неактивний. Дружина за кордоном, вдома 15-річний малий. Кошти потрібні і на реабілітацію, і на проживання, адже до роботи ще не скоро буде змога приступити», - зазначив Андрій Тимчук.Він додав: «Якщо ви вже сьогодні допомогли військовим, але готові ще бодай трішки підтримати фінансово чудову людину, то будемо вдячні за переказ на картку: 4323 3473 9703 2878 (Віталій Липчанський)».