У Луцьку збирають гроші на лікування чоловіка, якого на «зебрі» збило авто

У Луцьку збирають гроші на лікування чоловіка, якого на «зебрі» збило авто
У Луцьку оголосили збір коштів на потреби Віталія Липчанського, якого на пішохідному переході збив автомобіль.

Про це у фейсбуці написав лідер гурту «Флайза» Андрій Тимчук.

За словами Андрія Тимчука, під колеса автомобіля втрапив його друг, який неодноразово допомагав організовувати концерти гурту.

«Днями його на пішохідному переході збило авто. Перелом двох ніг і ключиці. Фактично нерухомий і, скоріше за все, ще довго фізично неактивний. Дружина за кордоном, вдома 15-річний малий. Кошти потрібні і на реабілітацію, і на проживання, адже до роботи ще не скоро буде змога приступити», - зазначив Андрій Тимчук.

Він додав: «Якщо ви вже сьогодні допомогли військовим, але готові ще бодай трішки підтримати фінансово чудову людину, то будемо вдячні за переказ на картку: 4323 3473 9703 2878 (Віталій Липчанський)».


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Теги: допомога, лікування
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