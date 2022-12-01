У Луцьку на Набережній автівка збила 53-річного чоловіка: його госпіталізували

У Луцьку на Набережній автівка збила 53-річного чоловіка: його госпіталізували
У Луцьку внаслідок наїзду автомобіля постраждав пішохід.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Аварія трапилась близько 17 години на вулиці Набережна. 49-річний водій Daewoo Lanos наїхав на чоловіка, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході. 53-річний пішохід отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

Водій за кермом був тверезий, авто вилучили.
У Луцьку на Набережній автівка збила 53-річного чоловіка: його госпіталізували

За цим фактом слідчі Луцького РУП розпочали досудове розслідування за ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило середньої тяжкості тілесні ушкодження.
У Луцьку на Набережній автівка збила 53-річного чоловіка: його госпіталізували



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, Набережна, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як дрони змогли долетіти до Волині: роз’яснення
Клумби проти дронів: скільки обласні центри витратили на ЗСУ, а скільки – на благоустрій
Український снайпер ліквідував окупанта на відстані 3,8 км, встановивши світовий рекорд
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіяни різко збільшили кількість штурмів та авіаударів, – Тарнавський
Сьогодні, 11:10
Завтра на Волині прощатимуться із Героєм Романом Приступою
Сьогодні, 10:52
У Луцьку на Набережній автівка збила 53-річного чоловіка: його госпіталізували
Сьогодні, 10:23
Через шість місяців страшної невідомості: «На щиті» на Волинь повертається Герой Василь Саливончик
Сьогодні, 10:20
Українсько-словацький кордон розблокований, – митники
Сьогодні, 10:05
Схожі новини
Лучанин, якого на Набережній збило авто, помер у лікарні Лучанин, якого на Набережній збило авто, помер у лікарні
01 грудень, 2022, 21:30
У ДТП на Набережній постраждав пенсіонер У ДТП на Набережній постраждав пенсіонер
01 грудень, 2022, 11:07
Збив пішохода: деталі ДТП на Набережній Збив пішохода: деталі ДТП на Набережній
30 листопад, 2022, 18:46
На Набережній у Луцьку сталася ДТП з потерпілими. ВІДЕО На Набережній у Луцьку сталася ДТП з потерпілими. ВІДЕО
30 листопад, 2022, 17:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росіяни різко збільшили кількість штурмів та авіаударів, – Тарнавський
Сьогодні, 11:10
 0
Завтра на Волині прощатимуться із Героєм Романом Приступою
Сьогодні, 10:52
 0
У Луцьку на Набережній автівка збила 53-річного чоловіка: його госпіталізували
Сьогодні, 10:23
 0
Через шість місяців страшної невідомості: «На щиті» на Волинь повертається Герой Василь Саливончик
Сьогодні, 10:20
 0
Українсько-словацький кордон розблокований, – митники
Сьогодні, 10:05
 0
Медіа
відео
1/8