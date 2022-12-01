У Луцьку на Набережній автівка збила 53-річного чоловіка: його госпіталізували
Сьогодні, 10:23
У Луцьку внаслідок наїзду автомобіля постраждав пішохід.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Аварія трапилась близько 17 години на вулиці Набережна. 49-річний водій Daewoo Lanos наїхав на чоловіка, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході. 53-річний пішохід отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
Водій за кермом був тверезий, авто вилучили.
За цим фактом слідчі Луцького РУП розпочали досудове розслідування за ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило середньої тяжкості тілесні ушкодження.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Аварія трапилась близько 17 години на вулиці Набережна. 49-річний водій Daewoo Lanos наїхав на чоловіка, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході. 53-річний пішохід отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
Водій за кермом був тверезий, авто вилучили.
За цим фактом слідчі Луцького РУП розпочали досудове розслідування за ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило середньої тяжкості тілесні ушкодження.
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