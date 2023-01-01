Росіяни різко збільшили кількість штурмів та авіаударів, – Тарнавський
Сьогодні, 11:10
Російські окупанти різко збільшили кількість штурмових дій та авіаударів.
Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"Скидають КАБи з Су-35. Зросли втрати ворога у живій силі та бронетехніці. На таврійському напрямку ворог завдав 1 ракетного та 29 авіаударів, провів 38 бойових зіткнень та здійснив 911 артобстрілів. Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на авдіївському напрямку", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що загальні втрати ворога в операційній зоні ОСУВ Таврія склали 491 особу. 7 окупантів здалися в полон.
Знищено 21 одиницю військової техніки. Зокрема, 3 танки, 3 ББМ, 1 ПТРК, 6 БпЛА, 4 автомобілі та 4 одиниці спецтехніки, зокрема — самохідну реактивну установку розмінування УР-77 «Метеорит». Також знищено 3 склади боєприпасів. Ще 11 одиниць техніки пошкоджено.
Водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.
Нагадаємо, що Збройні сили за минулу добу знищили ще 850 російських окупантів.
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Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"Скидають КАБи з Су-35. Зросли втрати ворога у живій силі та бронетехніці. На таврійському напрямку ворог завдав 1 ракетного та 29 авіаударів, провів 38 бойових зіткнень та здійснив 911 артобстрілів. Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на авдіївському напрямку", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що загальні втрати ворога в операційній зоні ОСУВ Таврія склали 491 особу. 7 окупантів здалися в полон.
Знищено 21 одиницю військової техніки. Зокрема, 3 танки, 3 ББМ, 1 ПТРК, 6 БпЛА, 4 автомобілі та 4 одиниці спецтехніки, зокрема — самохідну реактивну установку розмінування УР-77 «Метеорит». Також знищено 3 склади боєприпасів. Ще 11 одиниць техніки пошкоджено.
Водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.
Нагадаємо, що Збройні сили за минулу добу знищили ще 850 російських окупантів.
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