ДБР: на Волині організували незаконні рубки лісу на десятки мільйонів

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишніх посадовців Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства та Любомльського лісового господарства.Обвинувальний акт направлено до суду, повідомляє пресслужба ДБР.Як встановило слідство, на території Любомльського лісового господарства впродовж 2020-2021 років були проведеніна 7 ділянках лісу загальною площею понад 10 гектарів.Рубки були організовані головним лісничим Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства, головним спеціалістом цього управління та інженером Любомльського лісового господарства.Посадовці в порушення законодавства видали лісорубні квитки без оцінки впливу на довкілля, що є обов’язковим для проведення подібних рубок. Через це було незаконно зрубано понад 2,5 тисячі дерев різних порід, а збитки довкіллю за висновками інженерно-екологічної експертизи склали понад 21 млн грн.Вже колишніх посадовців обвинувачують у перевищенні службових повноважень та незаконній рубці лісу.(ч. 1 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 365 КК України).Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.Подано цивільні позови про відшкодування завданих збитків.Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.