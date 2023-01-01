Завтра на Волині прощатимуться із Героєм Романом Приступою

Завтра на Волині прощатимуться із Героєм Романом Приступою
Прощання із загиблим воїном Романом Приступою відбудеться завтра, 23 листопада, у його рідному селі Городилець.

Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.

"Завтра Герой востаннє повертатиметься додому, тож прошу ковельчан провести його живим коридором вулицями Олени Пчілки, Незалежності та Володимирська.

Чин похорону буде відбуватися так:

▪️12:30 – коротка літія біля дому загиблого (вул. Ковельська, 4);

▪️орієнтовно 13:00-13:10 – богослужіння у церкві Преображення Господнього села Городилець;

▪️громадянська панахида на території храму після завершення богослужіння", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поховають Романа Приступу на кладовищі у селі Городилець.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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