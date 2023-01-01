Завтра на Волині прощатимуться із Героєм Романом Приступою

Романом Приступою відбудеться завтра, 23 листопада, у його рідному селі Городилець.



Про це Ігор Чайка.



"Завтра Герой востаннє повертатиметься додому, тож прошу ковельчан провести його живим коридором вулицями Олени Пчілки, Незалежності та Володимирська.



Чин похорону буде відбуватися так:



▪️12:30 – коротка літія біля дому загиблого (вул. Ковельська, 4);



▪️орієнтовно 13:00-13:10 – богослужіння у церкві Преображення Господнього села Городилець;



▪️громадянська панахида на території храму після завершення богослужіння", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що поховають Романа Приступу на кладовищі у селі Городилець.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прощання із загиблим воїномвідбудеться завтра, 23 листопада, у його рідному селі Городилець.Про це повідомив міський голова Ковеля"Завтра Герой востаннє повертатиметься додому, тож прошу ковельчан провести його живим коридором вулицями Олени Пчілки, Незалежності та Володимирська.▪️12:30 – коротка літія біля дому загиблого (вул. Ковельська, 4);▪️орієнтовно 13:00-13:10 – богослужіння у церкві Преображення Господнього села Городилець;▪️громадянська панахида на території храму після завершення богослужіння", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що поховаютьна кладовищі у селі Городилець.висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію