Через шість місяців страшної невідомості: «На щиті» на Волинь повертається Герой Василь Саливончик

Василь Саливончик.



Про це



"Сьогодні після обіду на рідній Батьківщині очікуємо прибуття скорботного кортежу із загиблим Героєм – Василем Анатолійовичем Саливончиком.



Закликаємо всіх людей зустріти гідно нашого хороброго воїна коридором Слави, на колінах, з квітами та патріотичною символікою.



Маршрут руху:



с.Підцир'я—вул.Ковельська–центр міста—вул.Шевченка—вул.Свято-Миколаївська–вул.Шкільна—вул.Героя України Миколи Цюрика—вул.Шевченка—с.Раків Ліс—с.Бузаки–с.Мостище—с.Мельники-Мостище—с.Черче—с.Щитинь", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що деталі руху скорботного кортежу та час інформуватимуть додатково.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 22 листопада, «На щиті» на Волинь повертається ГеройПро це повідомили у Камінь-Каширській громаді."Сьогодні після обіду на рідній Батьківщині очікуємо прибуття скорботного кортежу із– Василем Анатолійовичем Саливончиком.Закликаємо всіх людей зустріти гідно нашого хороброго воїна коридором Слави, на колінах, з квітами та патріотичною символікою.с.Підцир'я—вул.Ковельська–центр міста—вул.Шевченка—вул.Свято-Миколаївська–вул.Шкільна—вул.Героя України Миколи Цюрика—вул.Шевченка—с.Раків Ліс—с.Бузаки–с.Мостище—с.Мельники-Мостище—с.Черче—с.Щитинь", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що деталі руху скорботного кортежу та час інформуватимуть додатково.

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