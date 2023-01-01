Через шість місяців страшної невідомості: «На щиті» на Волинь повертається Герой Василь Саливончик
Сьогодні, 10:20
Сьогодні, 22 листопада, «На щиті» на Волинь повертається Герой Василь Саливончик.
Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
"Сьогодні після обіду на рідній Батьківщині очікуємо прибуття скорботного кортежу із загиблим Героєм – Василем Анатолійовичем Саливончиком.
Закликаємо всіх людей зустріти гідно нашого хороброго воїна коридором Слави, на колінах, з квітами та патріотичною символікою.
Маршрут руху:
с.Підцир'я—вул.Ковельська–центр міста—вул.Шевченка—вул.Свято-Миколаївська–вул.Шкільна—вул.Героя України Миколи Цюрика—вул.Шевченка—с.Раків Ліс—с.Бузаки–с.Мостище—с.Мельники-Мостище—с.Черче—с.Щитинь", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що деталі руху скорботного кортежу та час інформуватимуть додатково.
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Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
"Сьогодні після обіду на рідній Батьківщині очікуємо прибуття скорботного кортежу із загиблим Героєм – Василем Анатолійовичем Саливончиком.
Закликаємо всіх людей зустріти гідно нашого хороброго воїна коридором Слави, на колінах, з квітами та патріотичною символікою.
Маршрут руху:
с.Підцир'я—вул.Ковельська–центр міста—вул.Шевченка—вул.Свято-Миколаївська–вул.Шкільна—вул.Героя України Миколи Цюрика—вул.Шевченка—с.Раків Ліс—с.Бузаки–с.Мостище—с.Мельники-Мостище—с.Черче—с.Щитинь", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що деталі руху скорботного кортежу та час інформуватимуть додатково.
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