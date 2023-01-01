Рідні пів року чекали звістки: підтвердили загибель воїна з Волині Василя Саливончика

Рідні пів року чекали звістки: підтвердили загибель воїна з Волині Василя Саливончика
Камінь-Каширська громада знову не може оговтатися від втрат захисників. Підтвердили загибель жителя громади, який захищав Батьківщину від московської навали.

Про це повідомили на сайті громади.

Підтвердили загибель краянина, жителя села Щитинь – Саливончика Василя Анатолійовича.

Життя солдата трагічно обірвалося 11 травня 2023 року у Донецькій області. Місяці сподівань і глибокої віри у повернення солдата живим – закінчилися трагічно.

"Щиро скорбимо разом із родиною Василя Саливончика. Прийняти втрату рідної людини дуже тяжко, а змиритися – неможливо. Вічна честь, Слава і пам'ять Герою", - йдеться у дописі на сторінці громади.

Деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна Василя Саливончика повідомлять додатково.

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Теги: Волинь, Камінь-Каширський, війна, загибель
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