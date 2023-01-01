Рідні пів року чекали звістки: підтвердили загибель воїна з Волині Василя Саливончика





Про це повідомили на сайті громади.



Підтвердили загибель краянина, жителя села Щитинь – Саливончика Василя Анатолійовича.



Життя солдата трагічно обірвалося 11 травня 2023 року у Донецькій області. Місяці сподівань і глибокої віри у повернення солдата живим – закінчилися трагічно.



"Щиро скорбимо разом із родиною Василя Саливончика. Прийняти втрату рідної людини дуже тяжко, а змиритися – неможливо. Вічна честь, Слава і пам'ять Герою", - йдеться у дописі на сторінці громади.



Деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна Василя Саливончика повідомлять додатково.

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