У Луцьку релокований бізнес може отримати грант з бюджету громади: подробиці

Кошти фонду підтримки підприємництва Луцької міської територіальної громади можуть бути використані на дофінансування грантової допомоги від міжнародних донорів, яку отримали суб’єкти господарювання, релоковані з територій, на яких йшли (йдуть) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією.Про це повідомляє департамент економічної політики Луцькради.Для цього необхідно:- бути суб’єктом господарювання малого та середнього підприємництва, що перемістився на територію громади з територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією;мати офіційну реєстрацію бізнесу на території Луцької міської територіальної громади;- мати статус внутрішньо переміщеної особи;- мати підписану грантову угоду з міжнародними донорами у 2023 році;- мати фінансово-плановий документ (кошторис витрат), який містить відповідні статті й суми витрат коштів, необхідних на завершення реалізації грантової допомоги (окрім страхових платежів, податків та зборів, витрат на виплату заробітної плати тощо).Для включення до переліку суб’єктів господарювання, які мають право на отримання фінансової допомоги з фонду підтримки підприємництва Луцької міської територіальної громади, необхідно з 17.11.2023 по 24.11.2023 у відділ розвитку підприємництва та торгівлі департаменту економічної політики Луцької міської ради (вул. Богдана Хмельницького, 19, м. Луцьк, 43025, кабінет 122) подати заяву разом із таким переліком документів:Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (копія);Банківські реквізити для виплати коштів (копія);Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (довідка ВПО);Податкова декларація за звітний період (копія);Грантова угода, підписана з міжнародними донорами у 2023 році (копія)Фінансово-плановий документ (кошторис витрат).«Звертаємо Вашу увагу, що умови фінансування з бюджету Луцької міської територіальної громади – не більше 30 % від суми грантової угоди, але не більше 50 тисяч гривень», – йдеться в повідомленні.