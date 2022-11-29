У Луцьку голова ОСББ загородила проїзд транспорту у двір

До департаменту муніципальної варти Луцької міської ради, надійшло звернення від небайдужих громадян, які висловили своє занепокоєння щодо встановленої конструкції, що унеможливлює рух та перешкоджає проїзду.Про це інформує департамент муніципальної варти Луцької міської ради.Інспектором департаменту, під час розгляду звернення, було встановлено, що таку конструкцію розмістила голова правління ОСББ по вулиці Гетьмана Сагайдачного, 20.На відповідальну особу було складено протокол про адміністративне правопорушення за статтею 152 КУпАП та п.п. 2.5.5.1.13 Правил благоустрою міста Луцька, що забороняє самовільне встановлення рекламоносіїв, різноманітних конструкцій інформаційно-рекламних плакатів, стаціонарних малих архітектурних форм.Штраф за вказане порушення складає від 850 до 1700 грн.