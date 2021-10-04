Грошей не витрачали: у Луцькраді відреагували на скандал із посипанням доріг протиожеледними сумішами у жовтні

Грошей не витрачали: у Луцькраді відреагували на скандал із посипанням доріг протиожеледними сумішами у жовтні
У соціальних мережах поширюється інформація про те, що Луцька міська рада уклала договір на посипання доріг та тротуарів протиожеледними сумішами і в жовтні спрямувала на ці цілі два мільйони гривень.

У Луцькій міській раді повідомили, що усі оплати за договором здійснюються згідно актів виконаних робіт з наданих послуг. У жовтні-листопаді ні ожеледиці, ні снігу не було, відповідно - актів виконаних робіт теж. Тож кошти на ці цілі не витрачали.

Два мільйони гривень були передбачені в плані на закупівлю солі, щебенево-соляної та піщано-соляної сумішей.

"Неправдива інформація поширюється у соціальних мережах з метою формування негативної думки про діяльність міської ради та її посадових осіб", - йдеться у повідомленні.

8 вересня департаментом ЖКГ було оголошено закупівлю на послуги з прибирання снігу. За її результатами, укладено договір від 06.10.2023 року за № 1218 з ЛСКАП “Луцькспецкомунтранс”.

Для виконання робіт підприємство вже підготувало техніку, придбало по 1500 тонн щебенево-соляної та піщано-соляної сумішей, очікують доставку ще 500 тонн чистої солі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: скандал, Луцькрада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Студентська рада – це не просто школа лідерства, це життя лідера», – голова Студради ВНУ Максим Пивоварчук
Депутати Волиньради просять Кабмін скасувати постанову про зміни у ввезенні гуманітарної допомоги
Ломбарди і крадене майно: як повернути річ назад
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Грошей не витрачали: у Луцькраді відреагували на скандал із посипанням доріг протиожеледними сумішами у жовтні
Сьогодні, 16:34
Турнікети для ЗСУ: волинян просять долучитися до закриття збору
Сьогодні, 15:33
Рік без прав та 17 тисяч гривень штрафу: суд покарав водія електроскутера за п’яну їзду
Сьогодні, 15:32
На Волині просять гідно зустріти кортеж із Героєм Миколою Максимуком
Сьогодні, 14:35
У Луцьку попрощалися з воїном Русланом Шмигою, який загинув на війні
Сьогодні, 14:01
Схожі новини
Ексдепутат Луцькради «засвітився» у скандальному розслідуванні про офшори президента Ексдепутат Луцькради «засвітився» у скандальному розслідуванні про офшори президента
04 жовтень, 2021, 17:20
Мітингувальники біля офісу муніципалів вимагають зустрічі з Юлією Сиротинською. ОНОВЛЕНО Мітингувальники біля офісу муніципалів вимагають зустрічі з Юлією Сиротинською. ОНОВЛЕНО
05 лютий, 2020, 14:56
У Луцьку базарники штурмують міську раду. ФОТО. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО У Луцьку базарники штурмують міську раду. ФОТО. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
05 лютий, 2020, 11:45
У Луцьку атовці блокують міську раду. ФОТО У Луцьку атовці блокують міську раду. ФОТО
14 травень, 2018, 11:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Грошей не витрачали: у Луцькраді відреагували на скандал із посипанням доріг протиожеледними сумішами у жовтні
Сьогодні, 16:34
 0
Турнікети для ЗСУ: волинян просять долучитися до закриття збору
Сьогодні, 15:33
 0
Рік без прав та 17 тисяч гривень штрафу: суд покарав водія електроскутера за п’яну їзду
Сьогодні, 15:32
 0
На Волині просять гідно зустріти кортеж із Героєм Миколою Максимуком
Сьогодні, 14:35
 0
У Луцьку попрощалися з воїном Русланом Шмигою, який загинув на війні
Сьогодні, 14:01
 0
Медіа
відео
1/8