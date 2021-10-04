Грошей не витрачали: у Луцькраді відреагували на скандал із посипанням доріг протиожеледними сумішами у жовтні

У соціальних мережах поширюється інформація про те, що Луцька міська рада уклала договір на посипання доріг та тротуарів протиожеледними сумішами і в жовтні спрямувала на ці цілі два мільйони гривень.У Луцькій міській раді повідомили, що усі оплати за договором здійснюються згідно актів виконаних робіт з наданих послуг. У жовтні-листопаді ні ожеледиці, ні снігу не було, відповідно - актів виконаних робіт теж. Тож кошти на ці цілі не витрачали.Два мільйони гривень були передбачені в плані на закупівлю солі, щебенево-соляної та піщано-соляної сумішей."Неправдива інформація поширюється у соціальних мережах з метою формування негативної думки про діяльність міської ради та її посадових осіб", - йдеться у повідомленні.8 вересня департаментом ЖКГ було оголошено закупівлю на послуги з прибирання снігу. За її результатами, укладено договір від 06.10.2023 року за № 1218 з ЛСКАП “Луцькспецкомунтранс”.Для виконання робіт підприємство вже підготувало техніку, придбало по 1500 тонн щебенево-соляної та піщано-соляної сумішей, очікують доставку ще 500 тонн чистої солі.