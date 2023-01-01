Турнікети для ЗСУ: волинян просять долучитися до закриття збору

Турнікети для ЗСУ: волинян просять долучитися до закриття збору
Волонтери зі всієї України організували масштабний збір на турнікети, які рятуватимуть життя українських бійців на фронті. Мета - 2000 турнікетів. Їх вартість понад мільйон гривень, якщо точно, то 1 мільйон 140 тисяч гривень. Аби така амібіційна сума стада реальністю - влаштували концерт під назвою "Тому, що не байдуже" і з блігодійним аукціоном, на якому продавали унікальні лоти.

Аби задонатити на турнікет, достатньо було купити квиток на концерт. Також і на аукціоні зібрали гроші. Та на жаль, сума, виручена на благодійному заході, виявилася недостатньою, аби закрити збір. То ж волинян просять долучитися до збору.

Усі зібрані кошти волонтери витратять на купівлю турнікетів українського виробника. Їх відправлять окремо бійцям на фронт, а також доукомплектують турнікетами аптечки.

З початку повномасштабного вторгнення ці волонтери передали на фронт понад 7000 рятівних аптечок.

Під час благодійного вечора волонтерам вдалося зібрати 747,5 тисячі гривень. Також завдяки донатам уже зібрано 830 702 грн на 1475 турнікетів

Якщо ви хочете долучитися до благодійного збору, то кошти надсилайте за такими реквізитами:

4149 6293 5182 3570 волонтерська картка Наталія Попова ПриватБанк.

БАНКА НА ТУРНІКЕТИ

https://send.monobank.ua/jar/LBZVFYC3T




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Теги: волонтери, збір
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