На Волині просять гідно зустріти кортеж із Героєм Миколою Максимуком

На Волині просять гідно зустріти кортеж із Героєм Миколою Максимуком
У суботу, 18 листопада, орієнтовно о 17:00 через селище Ратне до села Язавні Самарівської громади везтимуть полеглого Героя Миколу Максимука.

Про це повідомляють у Ратнівській громаді.

Стрілець-снайпер Микола Максимук 1982 р.н. загинув 16 листопада 2023 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.

Жителів Ратнівської громади просять вийти та віддати шану Герою.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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