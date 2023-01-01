На Волині просять гідно зустріти кортеж із Героєм Миколою Максимуком
Сьогодні, 14:35
У суботу, 18 листопада, орієнтовно о 17:00 через селище Ратне до села Язавні Самарівської громади везтимуть полеглого Героя Миколу Максимука.
Про це повідомляють у Ратнівській громаді.
Стрілець-снайпер Микола Максимук 1982 р.н. загинув 16 листопада 2023 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.
Жителів Ратнівської громади просять вийти та віддати шану Герою.
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Про це повідомляють у Ратнівській громаді.
Стрілець-снайпер Микола Максимук 1982 р.н. загинув 16 листопада 2023 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.
Жителів Ратнівської громади просять вийти та віддати шану Герою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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