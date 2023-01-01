У Києві п’яний чоловік облив пивом та облаяв маму з дитиною через українську мову

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння на вулиці лаявся та облив пивом перехожу, яка була з малолітньою донькою. Чоловікові не сподобалось, що мама з дитиною спілкувалися українською мовою.Про це розповіли в поліції Києва.Правоохоронці натрапили на відео у соціальних мережах, на якому чоловік з ознаками алкогольного сп’яніння спровокував конфлікт з перехожою жінкою. Інцидент трапився на території Дніпровського району столиці.Зі слів потерпілої, чоловік погрожував їй та її малолітній дочці на дитячому майданчику через те, що вони розмовляли українською мовою. Крім цього, порушник нецензурно лаявся, облив жінку пивом та висловлював антиукраїнські гасла.На порушника склали адміністративні матеріли за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення – дрібне хуліганство. Санкція статті передбачає штраф до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадські роботи строком до 60 годин, або виправні роботи строком до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку, або до 15 діб адміністративного арешту.Зловмисником виявився 36-річний уродженець Вінниччини. Наразі правоохоронці перевіряють його на прихильність до "руского міра" та на причетність до вчинення інших правопорушень на території міста Києва.