У Луцьку попрощалися з воїном Русланом Шмигою, який загинув на війні

Руслана Шмигу.



Відспівування почалось об 11:00 у суботу, 18 листопада, інформує





Лучанин Руслан Шмига народився 11 травня, цього року захиснику виповнилось 50 років. Довгий час працював будівельником на підприємстві «Луцьксантехмонтж». Після початку повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ разом з дорослим сином. Проходив військову службу на посаді гранатометника в стрілецькій роті.



Своє останнє бойове завдання лучанин виконував у Луганській області, неподалік села Діброва. Загинув Руслан Шмига 15 листопада.



Попрощатися із Русланом зібралося чимало людей, у дворі собору утворили живий коридор. До хреста та труни загиблого захисника принесли багато живих квітів і вінків зі скорботними написами.



Проводжали бійця в останню путь, стоячи на колінах. Оркестр виконав Державний Гімн на честь загиблого захисника.



Поховали воїна Руслана Шмигу на кладовищі у селі Сапогове.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Кафедральному соборі Святої Трійці відспівали військовослужбовця з ЛуцькаВідспівування почалось об 11:00 у суботу, 18 листопада, інформує Район.Луцьк Лучанин Руслан Шмига народився 11 травня, цього року захиснику виповнилось 50 років. Довгий час працював будівельником на підприємстві «Луцьксантехмонтж». Після початку повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ разом з дорослим сином. Проходив військову службу на посаді гранатометника в стрілецькій роті.Своє останнє бойове завдання лучанин виконував у Луганській області, неподалік села Діброва. Загинув Руслан Шмига 15 листопада.Попрощатися із Русланом зібралося чимало людей, у дворі собору утворили живий коридор. До хреста та труни загиблого захисника принесли багато живих квітів і вінків зі скорботними написами.Проводжали бійця в останню путь, стоячи на колінах. Оркестр виконав Державний Гімн на честь загиблого захисника.Поховали воїна Руслана Шмигу на кладовищі у селі Сапогове.

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