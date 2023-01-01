У Луцьку попрощалися з воїном Русланом Шмигою, який загинув на війні
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У Кафедральному соборі Святої Трійці відспівали військовослужбовця з Луцька Руслана Шмигу.
Відспівування почалось об 11:00 у суботу, 18 листопада, інформує Район.Луцьк.
Лучанин Руслан Шмига народився 11 травня, цього року захиснику виповнилось 50 років. Довгий час працював будівельником на підприємстві «Луцьксантехмонтж». Після початку повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ разом з дорослим сином. Проходив військову службу на посаді гранатометника в стрілецькій роті.
Своє останнє бойове завдання лучанин виконував у Луганській області, неподалік села Діброва. Загинув Руслан Шмига 15 листопада.
Попрощатися із Русланом зібралося чимало людей, у дворі собору утворили живий коридор. До хреста та труни загиблого захисника принесли багато живих квітів і вінків зі скорботними написами.
Проводжали бійця в останню путь, стоячи на колінах. Оркестр виконав Державний Гімн на честь загиблого захисника.
Поховали воїна Руслана Шмигу на кладовищі у селі Сапогове.
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Відспівування почалось об 11:00 у суботу, 18 листопада, інформує Район.Луцьк.
Лучанин Руслан Шмига народився 11 травня, цього року захиснику виповнилось 50 років. Довгий час працював будівельником на підприємстві «Луцьксантехмонтж». Після початку повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ разом з дорослим сином. Проходив військову службу на посаді гранатометника в стрілецькій роті.
Своє останнє бойове завдання лучанин виконував у Луганській області, неподалік села Діброва. Загинув Руслан Шмига 15 листопада.
Попрощатися із Русланом зібралося чимало людей, у дворі собору утворили живий коридор. До хреста та труни загиблого захисника принесли багато живих квітів і вінків зі скорботними написами.
Проводжали бійця в останню путь, стоячи на колінах. Оркестр виконав Державний Гімн на честь загиблого захисника.
Поховали воїна Руслана Шмигу на кладовищі у селі Сапогове.
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