У Луцьку попрощалися з воїном Русланом Шмигою, який загинув на війні

У Луцьку попрощалися з воїном Русланом Шмигою, який загинув на війні
У Кафедральному соборі Святої Трійці відспівали військовослужбовця з Луцька Руслана Шмигу.

Відспівування почалось об 11:00 у суботу, 18 листопада, інформує Район.Луцьк.

У Луцьку попрощалися з воїном Русланом Шмигою, який загинув на війні

Лучанин Руслан Шмига народився 11 травня, цього року захиснику виповнилось 50 років. Довгий час працював будівельником на підприємстві «Луцьксантехмонтж». Після початку повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ разом з дорослим сином. Проходив військову службу на посаді гранатометника в стрілецькій роті.

Своє останнє бойове завдання лучанин виконував у Луганській області, неподалік села Діброва. Загинув Руслан Шмига 15 листопада.

Попрощатися із Русланом зібралося чимало людей, у дворі собору утворили живий коридор. До хреста та труни загиблого захисника принесли багато живих квітів і вінків зі скорботними написами.

Проводжали бійця в останню путь, стоячи на колінах. Оркестр виконав Державний Гімн на честь загиблого захисника.

Поховали воїна Руслана Шмигу на кладовищі у селі Сапогове.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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