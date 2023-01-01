Рік без прав та 17 тисяч гривень штрафу: суд покарав водія електроскутера за п’яну їзду





Про це інформує ІА



Як ідеться в постанові, ввечері 14 жовтня Анатолій Г. керував електроскутером Forte на вулиці Молодіжній в селі Дубечне, маючи явні ознаки алкогольного сп`яніння. Від проходження тесту керманич відмовився, відповідно вчинив правопорушення, передбачене ч.1 ст.130 КУпАП.



Коли ж справу розглядали у суді, Анатолій Г. не визнав вини. Він розповів, що в той день зранку приїхав скутером до сусіда, з яким випивали і відпочивали. За той час підійшли ще двоє сусідів і попросили покататись скутером. Вони їздили по черзі і лише по території неогородженого подвір`я.



Ознайомившись з відеозаписом до протоколу, правопорушник зауважив, що скутер по дорозі не їхав, а лише по території подвір`я. А хто був за кермом – взагалі незрозуміло. Під час події він повідомив працівнику поліції, що не керував скутером. Також відмовився пройти огляд на стан сп`яніння, бо вживав алкоголь, відповідно не було сенсу його проходити.



Анатолій Г. просив закрити провадження в справі, оскільки не керував транспортним засобом.



Дослідивши докази, серед яких відеозапис події, суд вважав, що вина водія скутера доведена. З відеозапису з нагрудної камери поліцейського та відеореєстратора зі службового автомобіля видно, що поліцейські за допомогою проблискових маячків подають вимогу про зупинку скутеру, водій якого, збільшуючи швидкість, намагається втекти та з`їжджає у двір будинку.



Під час складення протоколу Анатолій Г. пояснював, що він саме заїхав в двір і просто стояв біля скутера, коли підійшов працівник поліції. А в суді він надав інші пояснення, мовляв, приїхав скутером приблизно за шість-сім годин до події, а його скутером керували інші сусіди і лише в межах території подвір`я.



Суд розцінив показання Анатолія Г., як спосіб уникнення відповідальності, адже докази їх спростовують.



Врахувавши всі обставини, суд призначив правопорушнику покарання у виді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рік без прав та 17 тисяч гривень штрафу – таке покарання отримав водій електроскутера, який сів за кермо п’яним. Чоловік під час розгляду справи пояснював, що керував транспортом лише у дворі, однак Старовижівський районний суд ці слова до уваги не взяв.Про це інформує ІА Волинські новини Як ідеться в постанові, ввечері 14 жовтнякерував електроскутером Forte на вулиці Молодіжній в селі Дубечне, маючи явні ознаки алкогольного сп`яніння. Від проходження тесту керманич відмовився, відповідно вчинив правопорушення, передбачене ч.1 ст.130 КУпАП.Коли ж справу розглядали у суді, Анатолій Г. не визнав вини. Він розповів, що в той день зранку приїхав скутером до сусіда, з яким випивали і відпочивали. За той час підійшли ще двоє сусідів і попросили покататись скутером. Вони їздили по черзі і лише по території неогородженого подвір`я.Ознайомившись з відеозаписом до протоколу, правопорушник зауважив, що скутер по дорозі не їхав, а лише по території подвір`я. А хто був за кермом – взагалі незрозуміло. Під час події він повідомив працівнику поліції, що не керував скутером. Також відмовився пройти огляд на стан сп`яніння, бо вживав алкоголь, відповідно не було сенсу його проходити.Анатолій Г. просив закрити провадження в справі, оскільки не керував транспортним засобом.Дослідивши докази, серед яких відеозапис події, суд вважав, що вина водія скутера доведена. З відеозапису з нагрудної камери поліцейського та відеореєстратора зі службового автомобіля видно, що поліцейські за допомогою проблискових маячків подають вимогу про зупинку скутеру, водій якого, збільшуючи швидкість, намагається втекти та з`їжджає у двір будинку.Під час складення протоколу Анатолій Г. пояснював, що він саме заїхав в двір і просто стояв біля скутера, коли підійшов працівник поліції. А в суді він надав інші пояснення, мовляв, приїхав скутером приблизно за шість-сім годин до події, а його скутером керували інші сусіди і лише в межах території подвір`я.Суд розцінив показання Анатолія Г., як спосіб уникнення відповідальності, адже докази їх спростовують.Врахувавши всі обставини, суд призначив правопорушнику покарання у виді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.

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