На Волинь «на щиті» привезуть тіло молодого Героя Анатолія Куляса

На Волинь «на щиті» привезуть тіло молодого Героя Анатолія Куляса
Сьогодні ввечері, 18 листопада,Володимирську у громаду знову прибуває місія "На щиті", яка привезе тіло загиблого Героя, 23-річного молодшого сержанта Анатолія Куляса.

Про це повідомив мер Володимира Ігор Пальонка.

"Тож прошу всіх завтра, 19 листопада, о 12.15 вийти на коридор шани та провести у останню дорогу захисника. Маршрут кортежу пролягатиме вулицями Шпитальна та Ковельська до собору Різдва Христового, де о 12.30 відбудеться чин відспівування", - написав Пальонка.

Опісля кортеж вирушить до села Новосілки, на кладовищі якого, поряд із могилою загиблого тестя прикордонника Миколи Ткачука, що теж загинув у російсько-українській війні минулого року, знайде свій вічний спочинок і Анатолій.

"Вічна та світла пам'ять новітньому Герою України! Щирі співчуття дружині, донечці та батькам загиблого", - йдеться у повідомленні.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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