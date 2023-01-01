На Волинь «на щиті» привезуть тіло молодого Героя Анатолія Куляса

Сьогодні ввечері, 18 листопада,Володимирську у громаду знову прибуває місія "На щиті", яка привезе тіло загиблого Героя, 23-річного молодшого сержантаПро це повідомив мер Володимира"Тож прошу всіх завтра, 19 листопада, о 12.15 вийти на коридор шани та провести у останню дорогу захисника. Маршрут кортежу пролягатиме вулицями Шпитальна та Ковельська до собору Різдва Христового, де о 12.30 відбудеться чин відспівування", - написав Пальонка.Опісля кортеж вирушить до села Новосілки, на кладовищі якого, поряд із могилою загиблого тестя прикордонника Миколи Ткачука, що теж загинув у російсько-українській війні минулого року, знайде свій вічний спочинок і Анатолій."Вічна та світла пам'ять новітньому Герою України! Щирі співчуття дружині, донечці та батькам загиблого", - йдеться у повідомленні.