Блокування кордону з Україною: яка ситуація на пунктах пропуску





Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає



Акції протесту з боку польських перевізників відбувають на підступах до кордону України. Йдеться про три КПП: "Ягодин", "Краківець" та "Рава-Руська".



"Станом на ранок в чергах скупчилось близько 2800 вантажних транспортних засобів. Бачимо певне навіть збільшення з попереднім днем", – констатував Демченко.



Що ж до навантаження, польські колеги повідомили, що на пункті:



- "Краківець" перебуває близько 1200 вантажівок;

- "Ягодин" – 110 транспортних засобів;

- "Рава-Руська" – 500;



Черги виникли й на пункті пропуску "Ужгород", що межує зі Словаччиною. Зранку на перетин кордону в напрямку України очікувало близько 460 вантажівок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Черги на трьох пунктах пропуску в напрямку України, які є фактично заблокованими польськими протестувальниками, зранку 18 листопада збільшилися. Загалом там перебуває близько 2800 вантажівок.Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Українив ефірі телемарафону, передає ТСН Акції протесту з боку польських перевізників відбувають на підступах до кордону України. Йдеться про три КПП: "Ягодин", "Краківець" та "Рава-Руська"."Станом на ранок в чергах скупчилось близько 2800 вантажних транспортних засобів. Бачимо певне навіть збільшення з попереднім днем", – констатував Демченко.Що ж до навантаження, польські колеги повідомили, що на пункті:- "Краківець" перебуває близько 1200 вантажівок;- "Ягодин" – 110 транспортних засобів;- "Рава-Руська" – 500;Черги виникли й на пункті пропуску "Ужгород", що межує зі Словаччиною. Зранку на перетин кордону в напрямку України очікувало близько 460 вантажівок.

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