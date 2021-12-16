Блокування кордону з Україною: яка ситуація на пунктах пропуску
Сьогодні, 12:05
Черги на трьох пунктах пропуску в напрямку України, які є фактично заблокованими польськими протестувальниками, зранку 18 листопада збільшилися. Загалом там перебуває близько 2800 вантажівок.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає ТСН.
Акції протесту з боку польських перевізників відбувають на підступах до кордону України. Йдеться про три КПП: "Ягодин", "Краківець" та "Рава-Руська".
"Станом на ранок в чергах скупчилось близько 2800 вантажних транспортних засобів. Бачимо певне навіть збільшення з попереднім днем", – констатував Демченко.
Що ж до навантаження, польські колеги повідомили, що на пункті:
- "Краківець" перебуває близько 1200 вантажівок;
- "Ягодин" – 110 транспортних засобів;
- "Рава-Руська" – 500;
Черги виникли й на пункті пропуску "Ужгород", що межує зі Словаччиною. Зранку на перетин кордону в напрямку України очікувало близько 460 вантажівок.
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Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає ТСН.
Акції протесту з боку польських перевізників відбувають на підступах до кордону України. Йдеться про три КПП: "Ягодин", "Краківець" та "Рава-Руська".
"Станом на ранок в чергах скупчилось близько 2800 вантажних транспортних засобів. Бачимо певне навіть збільшення з попереднім днем", – констатував Демченко.
Що ж до навантаження, польські колеги повідомили, що на пункті:
- "Краківець" перебуває близько 1200 вантажівок;
- "Ягодин" – 110 транспортних засобів;
- "Рава-Руська" – 500;
Черги виникли й на пункті пропуску "Ужгород", що межує зі Словаччиною. Зранку на перетин кордону в напрямку України очікувало близько 460 вантажівок.
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