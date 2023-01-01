На Харківщині загинув воїн з Волині Дмитро Парфелюк
Сьогодні, 11:01
Під час виконання бойового завдання, щодо захисту незалежності України, в районі населеного пункту Першотравневе Куп'янського району Харківської області загинув житель села Нуйно - Парфелюк Дмитро Федорович 04.11.1990 року народження.
Про це інформує Сошичненська громада.
"Він сміливо, як вірний син своєї Держави, мужній солдат став на захист України, але страшна смерть обірвала молоде життя.
Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини. Нехай добрий, світлий спомин про покійного Захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів та усіх, хто знав його, любив і шанував", - йдеться у повідомленні.
Сьогодні, 18 листопада, орієнтовно о 15.30 траурний кортеж з тілом Героя прибуде у Ковель. просять гідно зустріти воїна, який востаннє повертається додому.
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Про це інформує Сошичненська громада.
"Він сміливо, як вірний син своєї Держави, мужній солдат став на захист України, але страшна смерть обірвала молоде життя.
Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини. Нехай добрий, світлий спомин про покійного Захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів та усіх, хто знав його, любив і шанував", - йдеться у повідомленні.
Сьогодні, 18 листопада, орієнтовно о 15.30 траурний кортеж з тілом Героя прибуде у Ковель. просять гідно зустріти воїна, який востаннє повертається додому.
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