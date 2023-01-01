До Луцька «на щиті» привезуть полеглих на війні Героїв
Сьогодні, 10:44
У суботу, 18 листопада, до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому тіла Героїв, загиблих на війні від рук російських окупантів.
Час прибуття - орієнтовно 13:20 година. Про це повідомляють волонтери, передає ВСН.
Збір на АЗС KING OIL у селі Піддубці о 12:30.
Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.
Також наголошується, що можливі зміни у часі.
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Час прибуття - орієнтовно 13:20 година. Про це повідомляють волонтери, передає ВСН.
Збір на АЗС KING OIL у селі Піддубці о 12:30.
Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.
Також наголошується, що можливі зміни у часі.
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