До Луцька «на щиті» привезуть полеглих на війні Героїв

До Луцька «на щиті» привезуть полеглих на війні Героїв
У суботу, 18 листопада, до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому тіла Героїв, загиблих на війні від рук російських окупантів.

Час прибуття - орієнтовно 13:20 година. Про це повідомляють волонтери, передає ВСН.

Збір на АЗС KING OIL у селі Піддубці о 12:30.

Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.

Також наголошується, що можливі зміни у часі.

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Теги: На щиті, війна з росією, смерть Героїв
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