До Луцька «на щиті» привезуть полеглих на війні Героїв





Час прибуття - орієнтовно 13:20 година. Про це повідомляють волонтери, передає



Збір на АЗС KING OIL у селі Піддубці о 12:30.



Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.



Також наголошується, що можливі зміни у часі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 18 листопада, до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому тіла Героїв, загиблих на війні від рук російських окупантів.Час прибуття - орієнтовно 13:20 година. Про це повідомляють волонтери, передає ВСН Збір на АЗС KING OIL у селі Піддубці о 12:30.Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.Також наголошується, що можливі зміни у часі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію