Без пам’ятника та у занедбаному стані: у Мережі показали недоглянуте місце поховання Леоніда Кравчука у Києві

Без пам’ятника та у занедбаному стані: у Мережі показали недоглянуте місце поховання Леоніда Кравчука у Києві
У Києві на Байковому кладовищі на відомій Алеї слави могила першого президента незалежної України Леоніда Кравчука, який помер 10 травня 2022 року у віці 88 років, знаходиться у занедбаному стані.

Як пише видання «Телеграф», могилу підтопило дощем, хрест над домовиною політика не встановлений, а фотографія зіпсувалася та потріскалася.
Без пам’ятника та у занедбаному стані: у Мережі показали недоглянуте місце поховання Леоніда Кравчука у Києві


Пам’ятник на місці поховання досі не встановлений, хоча й видно, що роботи з облаштування могили нібито тривають.

Поряд із Кравчуком поховані екскерівник МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та ще три працівники МВС, пам’ятники яким виглядають доглянутими.
Без пам’ятника та у занедбаному стані: у Мережі показали недоглянуте місце поховання Леоніда Кравчука у Києві

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Теги: Леонід Кравчук, могила
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