Без пам’ятника та у занедбаному стані: у Мережі показали недоглянуте місце поховання Леоніда Кравчука у Києві

Леоніда Кравчука, який помер 10 травня 2022 року у віці 88 років, знаходиться у занедбаному стані.



Як пише видання





Пам’ятник на місці поховання досі не встановлений, хоча й видно, що роботи з облаштування могили нібито тривають.



Поряд із Кравчуком поховані екскерівник МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та ще три працівники МВС, пам’ятники яким виглядають доглянутими.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Києві на Байковому кладовищі на відомій Алеї слави могила першого президента незалежної України, який помер 10 травня 2022 року у віці 88 років, знаходиться у занедбаному стані.Як пише видання «Телеграф» , могилу підтопило дощем, хрест над домовиною політика не встановлений, а фотографія зіпсувалася та потріскалася.Пам’ятник на місці поховання досі не встановлений, хоча й видно, що роботи з облаштування могили нібито тривають.Поряд із Кравчуком поховані екскерівник МВС, його перший заступникта ще три працівники МВС, пам’ятники яким виглядають доглянутими.

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