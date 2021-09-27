У Луцьку авто в'їхало у зупинку навпроти «Гостинця»
Сьогодні, 09:01
У Луцьку автомобіль BMW влетів у зупинку навпроти ТЦ «Гостинець».
Аварія сталася надвечір 17 листопада, інформує Конкурент.
Попередньо постраждалих немає. Подробиці інциденту повідомимо згодом.
Відео з місця пригоди можна переглянути тут.
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Аварія сталася надвечір 17 листопада, інформує Конкурент.
Попередньо постраждалих немає. Подробиці інциденту повідомимо згодом.
Відео з місця пригоди можна переглянути тут.
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