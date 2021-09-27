У Луцьку авто в'їхало у зупинку навпроти «Гостинця»

У Луцьку авто в'їхало у зупинку навпроти «Гостинця»
У Луцьку автомобіль BMW влетів у зупинку навпроти ТЦ «Гостинець».

Аварія сталася надвечір 17 листопада, інформує Конкурент.

Попередньо постраждалих немає. Подробиці інциденту повідомимо згодом.

Відео з місця пригоди можна переглянути тут.

У Луцьку авто в'їхало у зупинку навпроти «Гостинця»

У Луцьку авто в'їхало у зупинку навпроти «Гостинця»

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Теги: ДТП, зупинка, Луцьк
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