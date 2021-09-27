У Луцьку авто в'їхало у зупинку навпроти «Гостинця»





Аварія сталася надвечір 17 листопада, інформує



Попередньо постраждалих немає. Подробиці інциденту повідомимо згодом.



Відео з місця пригоди можна







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку автомобіль BMW влетів у зупинку навпроти ТЦ «Гостинець».Аварія сталася надвечір 17 листопада, інформує Конкурент Попередньо постраждалих немає. Подробиці інциденту повідомимо згодом.Відео з місця пригоди можна переглянути тут

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