Доньки загиблого Героя з Волині віддали 400 доларів на Starlink для ЗСУ

Дві дочки загиблого на війні волинського військовослужбовця дали волонтерам свої гроші на придбання станції Starlink для захисників України.Про це повідомили у Литовезькій громаді.Аня і Богданка - доньки Героя Петра Царика, який стояв на захисті України та віддав найдорожче - своє життя. Нещодавно дівчатка долучилися до доброї справи та свої власні кошти (400 доларів США) вони віддали волонтерам, чим майже закрили потребу у придбанні супутникової системи "Starlink"."Вони вже теж маленькі герої. Пишаємось і невимовно вдячні.Разом до перемоги та щасливого майбутнього", - написали на сторінці Литовезької громади.Нагадаємо,