Доньки загиблого Героя з Волині віддали 400 доларів на Starlink для ЗСУ

Доньки загиблого Героя з Волині віддали 400 доларів на Starlink для ЗСУ
Дві дочки загиблого на війні волинського військовослужбовця дали волонтерам свої гроші на придбання станції Starlink для захисників України.

Про це повідомили у Литовезькій громаді.

Аня і Богданка - доньки Героя Петра Царика, який стояв на захисті України та віддав найдорожче - своє життя. Нещодавно дівчатка долучилися до доброї справи та свої власні кошти (400 доларів США) вони віддали волонтерам, чим майже закрили потребу у придбанні супутникової системи "Starlink".
Доньки загиблого Героя з Волині віддали 400 доларів на Starlink для ЗСУ
Доньки загиблого Героя з Волині віддали 400 доларів на Starlink для ЗСУ

"Вони вже теж маленькі герої. Пишаємось і невимовно вдячні.
Разом до перемоги та щасливого майбутнього", - написали на сторінці Литовезької громади.

Нагадаємо, Царик Петро Вікторович з села Заставне Литовезької територіальної громади загинув у бою з окупантами у травні 2022 року.

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Теги: Волинь, війна, волонтерство, допомога, Герой, діти
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