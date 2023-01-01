Що буде з цінами на продукти: прогноз члена ради НБУ

Що буде з цінами на продукти: прогноз члена ради НБУ
Українців неабияк цікавить, що буде з цінами на продукти. Так, значних зростань не очікується.

Про це повідомляє ТСН, посилаючись на члена Ради НБУ Василя Фурмана.

За словами Фурмана, насправді дуже багато залежить від сезонності. До прикладу, пояснив він, овочі-фрукти в нас завжди достатньо дешеві в сезон. Дуже багато залежить й від врожайності.

"Цього року це дуже великі врожаї, і на дуже багато груп товарів у зв'язку з цим ціни зменшилися", – каже експерт.

Крім того, зрозуміло, що на це також вплинуло блокування українського експорту ворогом. Через це ми не можемо повною мірою експортувати, наприклад, українські зернові.

Як відзначає член ради, прогноз Нацбанку полягає в тому, що інфляція наприкінці цього року становитиме 6%, а наступного – буде трохи більше ніж 9%.

"І у 25-му році знов повернеться десь до 6%. Тобто у нас планово, прогнозно не повинно бути якихось значних зростань цін", – каже Фурман.

Нагадаємо, 2024 року очікують деяке полегшення продовольчої інфляції. Зокрема, цукор, кава, кукурудза та соєві боби здешевшають.

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Теги: ціни, продукти, прогноз
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