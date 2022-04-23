В електронній черзі для перетину КПП «Ягодин» – майже 4000 вантажівок

В електронній черзі для перетину КПП «Ягодин» – майже 4000 вантажівок
В електронній черзі на пропускному пункті «Ягодин» знаходиться до 4 тисяч вантажівок, які чекають на можливість потрапити в Польщу.

Про це повідомила головна державна інспекторка інформаційної політики Волинської митниці Валентина Черниш, - пише УНН.

«На виїзд з України працює електронна черга. Тому живої черги там близько 100 транспортних засобів. Але в електронній черзі, ми пам’ятаємо, вони деінде не перед «Ягодином», а чекають все-таки свого часу, коли їх сповістить система, що можна проїжджати. То там до 4 тисяч транспортних засобів»,- повідомила Валентина Черниш.

Деталі

Через страйк польських перевізників на кордоні зібралася велика черга. Безперешкодно через пункт пропуску «Ягодин» рухаються лише рейсові автобусні перевезення. Їх протестувальники пропускають без питань.

Найбільший дискомфорт страйк створює для водіїв вантажівок. Проте для тих далекобійників, які намагаються виїхати з України існує електронна черга. Це дозволяє їм уникнути дуже довгого очікування перетину безпосередньо перед КПП.

Наразі кількість водіїв, що безпосередньо фізично перебувають в черзі на виїзд з України до Польщі сягає близько 100.

«В середньому за добу зараз на експорт польська сторона приймає 30 транспортних засобів. Тобто, якщо у нас 100 стоїть, то в них є шанс за три доби пройти польський прикордонний контроль і рушити до місця доставки», - пояснила Валентина Черниш.

Електронна черга на виїзд вантажівок до Польщі розподілена на дві частини. Одна для загальних товарів – промислових та достатньо перероблених. Інша черга стосується товарів так званої 1-24 групи. Це продовольство, продукція сільського господарства тощо. Згідно зі словами Черниш, черга 1-24 груп товарів взагалі не рухається.

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Теги: кордон, Ягодин, черга, Польща, страйк, Волинь
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