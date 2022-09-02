У Луцькому районі поремонтували міст та відновили рух на дорозі
Сьогодні, 02:17
На Волині відновили рух ділянкою дороги Т-18-02, що сполучає села Чорний Ліс та Шклинь.
Про це повідомляють у Службі автомобільних доріг у Волинській області.
На автошляху Т-18-02 /М-07/ – Маюничі – Велика Осниця – Красноволя – Колки – /Р-14/ – Копилля – Рожище – Торчин – Шклинь – /Н-17/ завершили основні роботи з ремонту мосту поблизу села Шклинь.
На відновлену проїзну частину нанесено дорожню розмітку, відтак ділянка дороги, що пролягає від цього населеного пункту до села Чорний Ліс знову відкрита для руху транспорту в обох напрямках.
Однак, ремонт споруди ще не завершений, мостовики продовжують працювати, тож водіям варто бути обачними на цьому відтинку шляху.
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Про це повідомляють у Службі автомобільних доріг у Волинській області.
На автошляху Т-18-02 /М-07/ – Маюничі – Велика Осниця – Красноволя – Колки – /Р-14/ – Копилля – Рожище – Торчин – Шклинь – /Н-17/ завершили основні роботи з ремонту мосту поблизу села Шклинь.
На відновлену проїзну частину нанесено дорожню розмітку, відтак ділянка дороги, що пролягає від цього населеного пункту до села Чорний Ліс знову відкрита для руху транспорту в обох напрямках.
Однак, ремонт споруди ще не завершений, мостовики продовжують працювати, тож водіям варто бути обачними на цьому відтинку шляху.
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