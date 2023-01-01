Пентагон надаватиме запчастини до F-16, які нададуть Україні





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Раніше цього року Державний департамент США заявив про готовність схвалити передачу Україні літаків F-16 американського виробництва третіми сторонами. Нідерланди, Данія та Норвегія оголосили про намір надати Україні F-16 зі своїх власних запасів.



«Що б всі ми не постачали українцям, давайте також надамо запасні частини на 90 днів, будь ласка, це базове правило — запчастини на 90 днів», — заявив заступник міністра оборони США з питань закупівель і забезпечення Вільям Лаплант на обговоренні, організованому у Вашингтоні виданням Politico. Він додав, що цей підхід розповсюджується і на F-16.



Без запчастин, за його словами, F-16 можуть не злетіти вже за кілька місяців.



«Ми не допустимо цього. І саме тому, що інші країни надають свої літаки, ми повинні переконатися - якщо вони не нададуть запчастини, ми знайдемо запчастини та надамо їх», - сказав він.



В Пентагоні наголосили, що США та партнери, зокрема через Контактну групу з питань оборони України, працюють разом, щоб гарантувати, що Україна має те, що їй потрібно, а також здатна забезпечувати себе в довгостроковій перспективі.



Лаплант заявив, що Пентагон наполегливо працює з американськими виробниками, європейцями та країнами по всьому світу, щоб почати координувати з українцями зустрічі, на яких представники промисловості та військові обговорюватимуть питання закупівель.



Разом з тим британська військова розвідка попереджає, що є реальна ймовірність того, що Росія піде на більший ризик, перекинувши літак A-50 MAINSTAY D ближче до лінії фронту. Розвідники кажуть, що Росія, ймовірно, вперше почала використовувати А-50MAINSTAY D - бортовий літак раннього попередження та управління - для визначення цілей над Україною для свого зенітно-ракетного комплексу дальнього радіуса дії SA-21 (С-400).



«Росія, ймовірно, прискорила інтеграцію MAINSTAY і SA-21 частково тому, що вона стурбована перспективою поставок Україні бойових літаків західного виробництва», - йдеться в денному зведенні міністерства оборони.



Як повідомляв раніше Голос Америки, наразі українські пілоти проходять тренування в Данії та США. 13 листопада центр для підготовки українських пілотів, а також пілотів інших країн НАТО, для управління винищувачами F-16 відкрила і Румунія. Очікується, що тренування в Румунії почнеться на початку наступного року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міноборони США вже бере участь у навчанні українських пілотів керуванню літаками F-16. США також планують забезпечити Україну запасними частинами для цих літаків, йдеться в повідомленні Пентагону.Про це повідомляє Голос Америки Раніше цього року Державний департамент США заявив про готовність схвалити передачу Україні літаків F-16 американського виробництва третіми сторонами. Нідерланди, Данія та Норвегія оголосили про намір надати Україні F-16 зі своїх власних запасів.«Що б всі ми не постачали українцям, давайте також надамо запасні частини на 90 днів, будь ласка, це базове правило — запчастини на 90 днів», — заявив заступник міністра оборони США з питань закупівель і забезпечення Вільям Лаплант на обговоренні, організованому у Вашингтоні виданням Politico. Він додав, що цей підхід розповсюджується і на F-16.Без запчастин, за його словами, F-16 можуть не злетіти вже за кілька місяців.«Ми не допустимо цього. І саме тому, що інші країни надають свої літаки, ми повинні переконатися - якщо вони не нададуть запчастини, ми знайдемо запчастини та надамо їх», - сказав він.В Пентагоні наголосили, що США та партнери, зокрема через Контактну групу з питань оборони України, працюють разом, щоб гарантувати, що Україна має те, що їй потрібно, а також здатна забезпечувати себе в довгостроковій перспективі.Лаплант заявив, що Пентагон наполегливо працює з американськими виробниками, європейцями та країнами по всьому світу, щоб почати координувати з українцями зустрічі, на яких представники промисловості та військові обговорюватимуть питання закупівель.Разом з тим британська військова розвідка попереджає, що є реальна ймовірність того, що Росія піде на більший ризик, перекинувши літак A-50 MAINSTAY D ближче до лінії фронту. Розвідники кажуть, що Росія, ймовірно, вперше почала використовувати А-50MAINSTAY D - бортовий літак раннього попередження та управління - для визначення цілей над Україною для свого зенітно-ракетного комплексу дальнього радіуса дії SA-21 (С-400).«Росія, ймовірно, прискорила інтеграцію MAINSTAY і SA-21 частково тому, що вона стурбована перспективою поставок Україні бойових літаків західного виробництва», - йдеться в денному зведенні міністерства оборони.Як повідомляв раніше Голос Америки, наразі українські пілоти проходять тренування в Данії та США. 13 листопада центр для підготовки українських пілотів, а також пілотів інших країн НАТО, для управління винищувачами F-16 відкрила і Румунія. Очікується, що тренування в Румунії почнеться на початку наступного року.

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